寧波街頭直擊「特斯拉教練車」　自排VIP學員「報名還不一定收」

▲寧波民眾在街上拍下一輛「特斯拉教練車」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波有民眾近日在街頭直擊一輛特斯拉教練車，根據民眾拍下的照片顯示，一輛白色特斯拉model 3在街上行駛，車尾掛著黃色「浙B...學」車牌及「教練車」字樣的藍色噴漆，在路上格外顯眼。消息傳開後，特斯拉所屬駕校昨（1）日回應指，「這是用來教自動擋（自排，下同）學員的教練車。」

《上游新聞》報導，自2014年特斯拉在中國銷售以來，特斯拉保有量持續增加，不斷受到新能源車愛好者的追捧。有網友感到好奇，「用這個車學自動擋嗎？」；「估計系統和正常車功能不一樣。」

對於使用特斯拉作為教練車考取自排駕照一事，所屬駕校工作人員表示，特斯拉有兩個踏板，三種駕駛模式供選擇，包括單踏板模式與雙踏板模式，「學員可以報名學開特斯拉，車上也有副剎車，去考場考試前還是要熟悉其他燃油自動擋汽車，平時可以開特斯拉練車。」

駕校一名劉教練強調，「報名還不一定收，為學特斯拉車的時間大家要剛好合拍才行，同時，報特斯拉是VIP班，學員總歸是少的。」

外界質疑，該駕校新增特斯拉教練車是否為二手車，駕校工作人員則澄清，「是駕校買的新車，已經有一年多了。」重慶特斯拉中心也表示，「那輛車應該是駕校自己採購的資產，特斯拉公司沒有向駕校提供教練車這方面的業務。」