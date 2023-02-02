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特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

▲美國一輛特斯拉Model Y方向盤掉落。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

▲美國一輛特斯拉Model Y方向盤掉落。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

記者吳美依／綜合外電報導

美國車主佩瑞克（Prerak）駕駛剛買不到一周的特斯拉Model Y，載著家人在高速公路疾駛，未料方向盤竟突然掉落，幸好當時後方沒有來車，讓他最終得以安全停靠路邊，呼叫拖車救援。

佩瑞克表示，他1月24日牽車時，家人都很興奮，沒想到1月29日方向盤就掉下來。他在等待拖車時，於推特分享悲劇畫面，最終前往紐澤西州勞倫斯鎮（Lawrence Township）的特斯拉維修中心處理。

▲▼美國一輛特斯拉Model Y方向盤脫落。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

▲車主與特斯拉維修中心的部分對話截圖。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

起初，維修中心還列出一張103.96美元（約新台幣3000元）的維修帳單，後來被指出這是製造缺失，才取消收費。業者也向佩瑞克提供2個選項，保留原車並享有保固，或者直接換一輛新車。

對此，佩瑞克也在推特發起投票，截至發稿前逾5600名用戶參與，超過8成支持換車。他也坦言已經對特斯拉失去信心，很希望能夠退車並且全額退費。

▲▼美國一輛特斯拉Model Y方向盤脫落。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

▲車主在推特發起投票。（圖／翻攝Twitter@preneh24）

伍德布里奇（Woodbridge）警方證實此案屬實，拖車公司「克羅尼亞美國拖吊」（American Towing of Colonia）員工道格（Doug）也回憶，他看見車主時，方向盤「在他的大腿上」。不過，馬斯克、特斯拉及當地經銷商尚未立即回應記者詢問。

外國汽車資訊網站InsideEVs報導，2020年，一名特斯拉Model 3倒車時方向盤掉落，而當時里程數僅約340英里（約547公里）。後來特斯拉召回該車修理，並在隔天歸還，證實缺少一枚方向盤連接至轉向柱的螺栓。

值得一提的是，特斯拉並非唯一曾出現類似問題的汽車品牌，過去福特（Ford）和現代（Hyundai）都曾因為設計失誤而召回汽車，應該把方向盤栓好的螺栓太短而鬆動，導致方向盤脫落。

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