路口「距行人3公尺」駕駛竟挨罰！警：可以去申訴...分局撤銷了

▲駕駛被攔下開「未禮讓行人」罰單，不滿怒控「有保持距離」。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區和平東路3段與康定路口，1日上午有1名駕駛遭警方開罰單，罰單內容是行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行，警員開單時，駕駛還告知有距離行人3公尺以上，但警員說與其認知不同仍開單，還要駕駛自己跑去申訴。

1日上午8時許，萬華區和平東路3段、康定路口，名駕駛開車行經時被攔下開單，舉發內容是行人穿越道有行人通行，駕駛沒有暫停讓行人先行，但駕駛向開單警員表示，有依照規定距離行人3公尺以上，但警員卻說這是認知上的不同，只要有行人在人行道，車輛就不得通行。

王先生向《ETtoday新聞雲》爆料，被開單後，警員表示「可以循求申訴管道」，但他相當不滿，認為警員為了開單而開單，令人不敢苟同，還要小老百姓自己去申訴，也認為申訴通常是官官相護，覺得成功率極低。

依據禮讓行人原則，路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，應禮讓行人優先通行，駕駛則認為自己有保持距離不應被開單。

萬華分局警備隊表示，開立罰單的為警備隊警員田明正，在康定路與和平西路口舉發營小客車未禮讓行人交通違規，經聯繫舉發員警表示，今日上午執勤時發現該車違規後攔檢舉發，但因隨身密錄器故障，無法完整紀錄下告發過程。有關本案交通舉發單因執勤同仁未能提供影像、舉發恐有疑義，為不影響民眾權益，將由本分局主動撤銷。