特斯拉中國營收「不再翻倍」　增速降至31%輸給美國、全球

▲特斯拉上海廠。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉2022年中國市場實現營收181.45億美元，佔全球營收的22.27%，較2021年的26%少了將近4%。同時，特斯拉在中國市場的營收增速也明顯放緩，從2021年的年增107.8%，降至31.07%。

根據特斯拉繳交給美國證券交易委員會（SEC）的財報顯示，2022年特斯拉總營收為814.62億美元，年增51%。其中，中國市場實現營收181.45億美元，佔比22.27%；美國市場實現營收405.53億美元，佔比高達49.78%，仍舊是特斯拉最大的市場；其他市場實現營收227.64億美元，佔比為27.75%。

從佔比來看，中國市場營收佔比有所下降，2021年中國市場營收佔比約為26%，2020年為21%。

美國市場不僅營收佔比最高，增幅也最大，2022年營收相較於2021年的239.73億美元增加69.09%；其他市場2022年營收較2021年的160.06億元增加42.22%。

中國市場營收雖較2021年的138.44億美元增加31.07%，但增速其實大幅下降，同時也落後於整體，尤其之前兩年中國市場的增速都超過100%。其中，2020年中國市場營收為66.62億美元，2019年則為29.79億美元。