撿到手機好心送火車站　失主打來質問「為何不送派出所？」

▲原PO騎車撿到手機，好心送到附近火車站，卻被失主打來質問...（圖／翻攝自臉書社團／騎車環島趣）

網搜小組／柯沛辰報導

好心沒好報？一名男網友近日騎車環島，行經宜蘭頭城鎮時，在橋上撿到一支手機，後來好不容易聯繫上失主，告知會送去龜山火車站，不料對方竟態度不佳地質問「為什麼不送派出所？」讓網友紛紛替他抱不平。

原PO近日在臉書社團「騎車環島趣」發文詢問「有沒有人掉手機的？」過約2小時，他再次更新貼文，稱已聯繫上失主，但也忍不住抱怨，對方打來態度很差，一聽到要去龜山火車站領回，竟質問「為什麼不送派出所？」讓他當場怒嗆「我原本不想撿的，浪費我時間」，對方態度才收斂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，當下他也是遲疑了3秒鐘才撿起來，想說試著回撥其它號碼，結果沒人接聽，又不放心放回原地，所以就暫時帶著環島，直到對方打來才送去龜山火車站。

許多網友看完紛紛建議，「幫他寄去金門派出所」、「可以回說：抱歉我雞婆，你自己回來找」、「態度決定手機的完整度」、「就是這德行，才沒人願意再做好人」，還有人奉勸，「手機建議都別碰，上次一個撿手機送派出所還被失主告...最後撿的人賠錢了事」。

不過，也有人勸原PO想開一點，「不要跟他一般見識，保有熱情，會有好報」、「不要因為他的低俗而淪落，還是要保有熱誠」、「行善就不要計較他的不是了」、「幫助一百個人，就算裡面有七成的人不知感恩，也要為了剩下那三成值得的人，不要為了七成的人去懲罰剩下那三成無辜的人」。

關於網友提到的事件，發生在去年5月，一名外送員在馬路上撿到手機，見螢幕已損毀，立刻拍照存證自保。但為了避免手機再受輾壓或撞擊，加上後續還有行程，所以他將手機撿走後，就匆匆趕回家洗澡，並出門赴約，想著隔天再送警局，沒想到失主1小時後就打來，因此雙方便約定時間地點交還。

▼外送員撿到手機發現破損，當下立刻拍照自保，卻還是挨告。（圖／爆廢公社）

3個月後，外送員發現自己被告侵占罪，而且當時的失主指控他損毀手機。儘管對方沒有證據，但為了讓事情盡快落幕，他自認倒楣，摸摸鼻子跟對方以1萬元達成和解。事後，他將過程PO上網路，並貼出傳票及照片等，同樣有不少網友替他打抱不平，但也有人點出他挨告的原因「重點是你撿到當下沒送去警局，而是等到被聯繫才歸還，自然被當作侵占處理」。

對此，有網友分享過往處理經驗，「我上次撿到手機，沒有馬上送警局，但有先打電話跟派出所講，並留下聯絡方式，後來失主也到同一間派出所報遺失，透過警察把我跟失主連上，就沒有後續的問題了」、「撿到第一時間就送警察局，如果沒辦法那就不要去動它了，不然後面說什麼開會、工作什麼等等之類，都只是被人當作理由。」

▼外送員無奈貼出傳票，稱最後花了1萬元和解了事。（圖／爆廢公社）