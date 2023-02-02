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她挑男友「用安卓手機先淘汰」！網怒：先說妳拿蘋果有沒有分期

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO的女性友人挑男友先看手機，讓他超傻眼。（圖／翻攝pakutaso）

實習記者林郁婷／綜合報導

你交男／女友的條件是什麼？一名網友就分享自己和女性友人的聊天截圖，內容是討論挑男友的條件，對方立馬表示「用安卓的第一個淘汰」，因為覺得走在一起很丟臉，甚至有點噁心，讓他傻眼直呼「這就是台女的心態」。

原PO昨日在「爆廢公社2館」曬出一張截圖，是他和某位女生朋友的聊天內容，談到挑男友的條件是什麼，女生毫不猶豫表示「用安卓的第一個淘汰」，他笑問為什麼，對方解釋因為覺得男生用安卓很丟臉，還很醜，「而且他們還超愛說買蘋果盤，你知道這像啥嗎？像一個三級貧戶笑富二代窮得只剩下錢。」

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▲▼原PO和朋有的聊天內容截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社2館）

▲原PO和女性朋友的聊天內容截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社2館）

原PO表示，「台女的心態」，不只身上有穿名牌，就連手機最基本也要蘋果最新版，「找另一半嘴巴都說條件不拘，其實心裡正盤算到底可以從另一半身上挖多少錢，這就是台女。」他也感嘆，難怪越來越多男生選擇交往外地女生，「台灣男生真可憐」。

不少人看完拳頭都硬了，「先說說妳的手機是不是綁36個月分期付款」、「會講這種話的是小89妹吧」、「還好，我都用安卓所以不會認識到這種女人，好險」、「這樣算不算台女我是不知道，但這跟教養，修養，涵養，人品有關，這女生肯定智商2G」。

底下也有不少人歪樓，「我拿14pro max 256g，單身又是怎麼一回事」、「用安卓但開法拉利的行嗎？或是用蘋果但是開VIOS可以嗎？」、「我拿安卓但是我有一台30萬的腳踏車」。

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