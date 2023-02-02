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iPhone看YouTube「突然黑畫面」！一票果粉驚：以為只有我會

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看YouTube影片，畫面會突然黑掉。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不知道這是什麼問題，有人遇到相同的問題嗎？」有iPhone用戶1日在PTT的iOS板表示，最近在YouTube看影片的時候，常常遇到畫面突然黑掉的情況，可影片其實有在繼續播放，忍不住求問什麼問題。貼文則釣出一票iPhone使用者，驚呼自己的手機也會黑畫面，苦主意外的不少，「+1，還以為只有我會。」

該位iPhone用戶以「YouTube看一看會黑畫面」為題發文，說他用的是iPhone 14 Pro，iOS版本為16.2，「最近在看YouTube影片的時候，常常看到一半，畫面直接黑掉，影片有繼續在播放，也有聲音，連CC的字幕都有出現，就只有畫面變黑」，但只要滑掉重開App就好了，可黑畫面還是有機會突然出現。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出黑畫面截圖。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，一票iPhone使用者秒+1，「+1爛死了」、「+1，不用滑開App，把那個影片關掉，重開就好了」、「黑畫面+1，那麼頻繁更新還出包」、「+1，12mini」、「+1，13 mini／iOS15」、「+1，13 Pro」、「14 Pro，YouTube皆更新最新版本+1」、「+1 影片重開就好，但幾乎每天都發生」、「偶爾，開頭就黑，害我以為影片前面有留黑。」

還有人表示，「+1，我看LINE影片偶爾也會……有聲無影」、「14 Plus +1，有好一陣子了」、「已經很久了，要重開影片」、「已經把bug當正常發揮了」、「+1原來有不少人手機這樣」、「13 Pro+1，常常一開影片開頭就是黑的，每次都要重開才能恢復正常」、「14 pro每天都發生」、「+1，這情況快半年了還沒改善。」

不過，不少網友認為不是iPhone的問題，「感覺是YT的問題，我用PS5看YT也會遇到」、「App問題吧？13 Pro也會」、「應該是YT的鍋。」還有人嘗試更新，「16.3／14 Pro也會，不過更新YT後就沒出現過了」、「我的iPhone 13 Pro max／iOS 16.2很常這樣黑畫面，但更新16.3就沒了」、「之前13也常這樣，後來更新後就沒遇過了」、「iPhone 12 mini／iOS 15.0，一樣狀況，感覺是App的問題……更新沒改善。」

對此，YouTube其實有在修正問題QA中列入這個情況，「排解影片播放器中的綠色或黑色畫面問題」，指出「如果你聽得到YouTube影片的音訊，但影片播放器的畫面為綠色或黑色，請嘗試以下做法：使用不同的瀏覽器觀看影片。清除瀏覽器快取和Cookie。」若黑畫面情況還是存在，再進一步嘗試關閉硬體加速或更新圖形驅動程式。

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