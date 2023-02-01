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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

▲▼立法院新會期委員報到。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立法院新會期委員報到。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是立院第十屆第七會期報到日，國民黨立委洪孟楷5點15分就到場、搶下「頭香三連霸」、民眾黨立委邱臣遠排第二、第三位抵達的則是甫遞補不分區的民進黨新科立委陳靜敏，陳靜敏表示，作為「資深新人」，自己6點15分就到立院報到，結果居然沒搶到頭香，可見立院同仁有多認真。

第七會期今日報到，還不到7點就有7名立委在會議室外面等候，前十順位分別為洪孟楷、邱臣遠、陳靜敏，接著是國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、過去為頭香常客的民進黨立委陳歐珀、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委鍾佳濱、民進黨立委郭國文以及民眾黨立委陳琬惠。

游毓蘭受訪時口誤稱自己舊名葉毓蘭，她打趣表示，今天是游毓蘭第一次報到，希望就治安跟交通方面做最後兩個會期的衝刺。陳玉珍則指出，自己是第七會期排名幸運數字七，希望未來台海和平、新閣揆上任後也要特別注意金門地區的發展。

陳靜敏則指出，為了高調讓媒體知道護理人重磅回歸，自己特別身著護師服，自備「健全國會需要護理人、護理更需國會代言人」的手板報到。

陳靜敏指出，因為我國執業護理師逾19萬人，比保家衛國的國軍編制還多，提供每位民眾從出生到死亡的護理服務，因此不論是少子女化對策、托養、勞工健康福利到老人安養照顧、社會福利服務的弱勢照顧、健保改革、健全長照體系，都應有護理角度的政策建言，讓這些政策更接地氣。

▲立法院開議日立委報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 開議日 立委報到。（圖／記者屠惠剛攝）

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