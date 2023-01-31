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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題：不如教育市民「少產生垃圾」

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內撤除約500個人行專用垃圾桶，台北市副市長李四川日前發文提及不少人隨手亂丟垃圾影響市容，使網友留言盼增設垃圾桶，而李四川也於30日稱會找環保局研討。對此，柯文哲31日回應，與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾、有垃圾就帶回家。

▲柯文哲於台大任職最後一天，步行上班。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲於台大任職最後一天步行上班。（圖／記者林敬旻攝）

卸下市長身份的柯文哲於日前回到台大醫學院，並且辦理2月提前退休，因此1月31日為台大最後上班日，今日早上7時整準時從家裡步行至台大醫學院。

針對李四川要找環保局研討，未來恢復部分地區的垃圾桶？柯文哲表示，當初在市長室會議討論過，像日本的馬路上很少有垃圾桶，「與其要恢復垃圾桶，不如教育台北市民少產生垃圾，或是有垃圾就帶回去。」依照他的經驗，垃圾桶慢慢減少還算可以，且台北市民環保意識很強，有辦法透過宣導教育改變。

柯文哲提及，垃圾桶一旦多，第一點是很難管理，部分民眾順手將家中垃圾往裡面丟，但「又沒辦法在每個垃圾桶上裝監視器」，第二點是成本上升，因為垃圾桶需要有人倒，「這是可以討論啦！但這條我們在市長室會議討論過的決議，是除了人流很高的公共場所外，拿掉其他垃圾桶。」

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