2024挺侯友宜或柯文哲？　羅智強自爆「支持他」：目標政黨輪替

▲國民黨台北市前議員羅智強今天表示，自己只支持最強的總統參選人。（圖／取自羅智強臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

先前宣布要投入2024立委選舉的國民黨前台北市議員羅智強，今（1）日在臉書雖未透露未來動向，但表態自己2024總統選舉只會支持「會贏的人」，不管是新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、台北市前市長柯文哲、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中，都沒有「政黨輪替」重要，「我當然想當桃園市長，但更想要政黨輪替！」

羅智強去年曾爭取參選桃園市長。羅智強回憶，過去近1年自己設籍桃園龜山，買了一間屋齡40年、位在頂樓的小小公寓，在眾人支持下，從民調落後，最後戰到媒體民調第一名，雖然最後未能如願參選市長，但還是選擇成全張善政、盡全力輔選，「因為個人的委屈一點都不重要，台灣的民主、政黨的輪替才重要。」

羅智強舉例，這一次在野陣營想要角逐總統者非常多，像是侯友宜、郭台銘、柯文哲、趙少康、張亞中等人，各個滿腔熱血、滿懷抱負、正派優秀，也許都想要當總統，但無論是誰都沒有比「政黨輪替」更重要，羅智強強調，「對我來說2024我只支持會贏的人。」

最後，羅智強說今天自己即將完成環島之旅最後一段路，但政黨輪替的路，更加艱辛困難，盼各界支持最強的總統參選人、選出會贏的總統參選人，不要吵架、不要互相猜忌、不要中了民進黨挑撥離間的計，要想著怎麼幫台灣鞏固民主、讓台灣人民不要走向戰爭、讓平民百姓不要受黑金威脅、讓每個人的言論自由不被執政者壓迫，「政黨輪替，比任何人當總統都重要！」