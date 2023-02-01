民眾黨團批蘇貞昌常對立委口出惡言　盼陳建仁：真的能溫柔堅韌

▲陳建仁拜會民眾黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆第7會期今（1日）開議，新任行政院長陳建仁上午率內閣三長等拜會朝野黨團。陳建仁與民眾黨團會談時，盼行政院的疫後特別條例與相關預算案獲得支持，而民眾黨團則期許新內閣能發揮溫柔堅韌的特性，不分朝野共同為國人的幸福努力。

民眾黨團總召邱臣遠表示，總統蔡英文賦予新內閣盤整各項防疫措施、檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設與推進六大核心戰略產業等四大任務，陳建仁團隊沒有蜜月期，必須即刻處理超徵稅收4500億的合理分配，如今國人平均每人負債新台幣26萬元，新內閣也應重拾財政紀律，避免債留子孫。

邱臣遠說，過去幾年疫情影響，中小型甚至微型企業企業苦不堪言，也連帶影響受薪階級，造成年輕人「四不一沒有」：賺不了錢、買不了房、結不了婚、不敢生小孩，對未來也沒有希望，新內閣團隊應該思考如何改善現有問題，民眾黨團也會肩負起「最強在野」責任，繼續監督施政。

副總召賴香伶表示，前行政院長蘇貞昌內閣被外界批評高傲強勢，立院備詢不時與立委互嗆、口出惡言，期許陳建仁真的能溫柔堅韌，帶頭示範就事論事、尊重國會的政治新風氣。關於疫後特別條例朝野爭論不休，如何取得國會共識的最大公約數，也有賴新內閣的智慧。

賴香伶指出，陳建仁曾在2016年擔任年金改革委員會召集人，預言2023年將檢討勞保合併勞工退休金的可能性，過去蘇貞昌只會喊口號「政府不倒，勞保不會倒」，用撥補填補勞保財政黑洞，希望陳建仁拿出智慧，站在永續發展的思維，帶領行政院主動提出可行的勞保年金改革方案。

幹事長張其祿表示，台灣目前深陷經濟成長果實分配不均的困境，低薪、高房價等世代差距讓年輕人看不到希望選擇躺平，更讓他們選擇不生不養，繼續下去恐將變成「滅國危機」。這些問題盤根錯節，陳建仁內閣僅剩一年多的施政時間，希望能大刀闊斧進行改革，才能讓人民真的有感。

張其祿表示，陳建仁2016年爭取當選副總統時，曾批評馬政府執政害房價漲、薪水低，然而民進黨執政7年多，房價較過去漲了1.85倍、房租也漲聲不斷，導致民怨四起，雖然《平均地權條例》三讀修正通過，抑制房價還需要囤房稅、實坪制與稅制改革多管齊下才能看得見成效。

立委吳欣盈指出，《氣候變遷法》在年前三讀通過，不過還有賴政府制定子法，協助中小企業轉型並與國際接軌。此外，這次內閣改組雖然女性閣員佔比已經從原本的7.5％增加至17.5％，不過距離民間期待女性閣員佔比不低於1/3仍有一段距離需要努力。

立委陳琬惠直言，陳建仁內閣這次有許多部會首長留任，希望官員面對民生問題不要只會喊口號，人民長期關注缺蛋、缺電等議題，農委會主委陳吉仲及經濟部長王美花都應該深入民間實地走訪，了解問題癥結才能對症下藥。

陳琬惠指出，台灣物價持續攀升，已經停擺多時的行政院物價穩定小組應該繼續定時召開，拿出具體解方讓人民有感。針對公務人員俸額40年沒有調整，建議行政院可以重新思考基層人員的薪俸上限。

行政院長陳建仁回應，民眾黨團提出有關世代落差、居住正義、永續發展等問題，都將進一步帶回政院研議，當下也承諾會提出周延且盡可能照顧弱勢的最佳方案，把錢都用在刀口上，讓國人生活變好，同時維持財政紀律。