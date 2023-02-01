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民眾黨盤點陳建仁上任5大挑戰　「再不拿出改革魄力如何溫暖民眾？」

▲▼民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院第十屆第七會期今（1日）開議，民眾黨立院黨團召開記者會，宣誓將針對社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向監督民進黨政府，並提出優先法案，民眾黨立委賴香伶表示，勞保基金2028年破產，新內閣如果再不拿出改革的魄力，如何給民眾帶來溫暖？

立委邱臣遠表示，上會期因藍綠算計，導致《全民共享條例》草案延宕，目前朝野沒有共識，但為了回應民意，應加快嚴審並衡量財政紀律、反對空白授權條款，以照顧弱勢、有效強化經濟與社會韌性為考量，幫助度過今年可能的通膨和不景氣 。邱臣遠也正告陳建仁院長，新內閣沒有蜜月期，一交接就必須無縫接軌，處理超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義等工作。

邱臣遠指出，延續上會期各個黨團的優先法案及議題，民眾黨團將持續監督《平均地權條例》相關子法及內部規定、《氣候變遷因應法》後續的碳費規定、「兵役改革」的後續法規政策配套及執行、《礦業法》也要把握第七和第八會期的時間修法。

勞保部分，賴香伶表示，陳建仁院長2016年擔任國家年金改革委員會召集人，2017年曾提出「年改會勞保年金改革建議方案」，但最後僅「政府每年撥補200億元挹注勞工保險基金」方案落實。

賴香伶指出，最重要的《勞工保險條例》修正草案拖延6年動也不動，當時陳建仁說，將在2023年檢討是否整併勞工退休金，當年的副總統陳建仁如今變成行政院長陳建仁，自然應該盡快提出勞保改革方案。

賴香伶指出，勞保基金2028年破產，許銘春部長卻還對外表示「持續與各界溝通」，完全不願承擔責任，只想甩鍋給下一屆政府；面對《最低工資法》草案「躺政院3年沒出來」，許銘春一樣推託給「勞資沒有共識」，新內閣如果再不拿出改革的魄力，如何給民眾帶來溫暖？

居住正義部分，張其祿指出，2016年總統立委大選電視辯論，時任副總統候選人的陳建仁，宣示未來將聚焦年輕人居住正義對症下藥，然而2016年到2022年全國房地產可能成交價指數上漲1.85倍、租金上漲7.5％。

張其祿表示，高房價等住居問題每況愈下，即使行政院撒幣推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請者明顯不如預期，實際執行率勉強過半，補貼政策也難以對高房價及高租金問題治本。

吳欣盈表示，《氣候變遷因應法》三讀確立台灣2050年淨零碳排目標，環保署預計半年內優先提出包含碳盤查、碳費徵收、溫管基金收支辦法等12項子法，面對氣候變遷下的全球變局，需要產業綠色升級的重要誘因，才能協助台灣產業接軌歐盟CBAM等國際規範，提升國際競爭力，未來將持續監督氣候政策的進度與成效。

吳欣盈指出，農曆年後行政院內閣改組，新內閣女性部會首長連同次長、副主委等，仍然低於民間常期望能達到的1/3目標。內閣成員是政府的核心，更是各個部會的代表，意義重大，在性別主流化的落實上，正是最好的展現之處；可惜這次新內閣的組成在性別方面，依然不夠理想。

立委陳琬惠直言，台灣物價上漲，經濟部卻只會做圖大內宣；農委會管控雞蛋供給與價格失靈，農業出口也成問題，可是經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲都留任。去年12月質詢王美花部長「速食飲料類最高漲15%」問題時，王部長從頭到尾只回答「很久沒買麥當勞了，不知道現在多少錢。」就連知名中式連鎖店鬍鬚張，都宣布10款便當調漲5元，不知道王部長是不是已經準備好因應策略了？

民眾黨團呼籲，執政黨不能失去在野時的理想與追求，陳建仁內閣還有一年多任期，不能甘於當蔡英文總統的「傀儡內閣」，而是要針對社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向苦民所苦，做出讓民眾有感的突破，真正展現溫柔堅韌的一面。

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