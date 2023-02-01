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牡羊座生日禮！柯建銘：普發6000元「4月第二周三讀」

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團 聯訪 民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁今天拜會朝野黨團，柯建銘豎起大拇指比讚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是立法院新會期首日，新任行政院長陳建仁、副院長鄭文燦1日上午前往拜會立法院各黨團，盼朝野支持全民普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及預算案。民進黨立法院黨團總召柯建銘會前推估時程指，預算案估將在4月4日完成三讀程序，大約在4月第二周發現金（指4月10日該周），應相差無幾。

柯建銘今天上午受訪說明，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案最快將於2月17日表決，若是順利，行政院會將在2月23日通過特別預算案，並將預算案送來立法院，立法院估將於3月3日將該案付委審查，同時還須經閣揆備詢等程序，約需要1個月的時間，這樣算起來應該會在4月4日那周完成預算案三讀程序。

媒體詢問，最快是否將在4月發放6000元？柯建銘說明，「大概4月第二周吧」，相差無幾啦，陳建仁對於這個程序也非常了解，不過，立法院仍須處理一事：預算案付委審查時，立法院必須先選出召委，各委員會重新組合，才能可以進行審查，時程必須同步配合。

此外，針對今日與陳建仁會談內容，柯建銘會後受訪說，今天來了20幾個委員，全力支持新的內閣，本來大家運作的都很良好，尤其最後一年一定是上緊螺絲，全力配合行政院，第一個就是談有關發放現金的時程表，讓大家了解一下，假若行政院按照流程，2月23日行政院會通過特別預算案，送交立法院審議，屆時陳揆將來立院備詢，在此之前會與黨團溝通，提出其意見和看法，此外，未來法案、政策會有平台去處理，「大家一定全力支持他」。

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