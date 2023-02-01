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聖騎士成賴清德2024勁敵？　高嘉瑜：陳建仁參選機率不到0.00001%

▲行政院長蘇貞昌、陳建仁交接，副總統賴清德監交。（圖／記者林敬旻攝）

▲前行政院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前副總統陳建仁出任閣揆位置，有學者分析，若陳建仁施政深獲民心，和副總統賴清德在2024總統初選將有一番激戰，對此，民進黨立委高嘉瑜1日分析，目前黨內共識2024人選就是賴清德，任何事情都可能發生，但陳建仁參選總統機率不到0.00001%，現在最強人選毫無疑問是賴清德。

高嘉瑜指出，現在民進黨都在同一條船上，相信蔡英文、賴清德、陳建仁都在為2024繼續執政努力、不分彼此、團結一心，目前黨內共識2024最強人選就是賴清德。

高嘉瑜表示，但任何事情都可能發生，雖然陳建仁參選總統機率不到0.00001%，希望陳建仁能夠努力、回應人民期待，什麼事情都有可能發生，但現在最強人選是賴清德這件事毫無疑問。

而前閣揆蘇貞昌退位後，沒有輕言退休，藍營學者解讀這是對2024還有念想，高嘉瑜指出，人生劇本不是提前寫好的，每個人有自己奮鬥的方向跟目標，沒有什麼退不退休的問題，天行健，自強不息。

對於內閣改組幅度，高嘉瑜表示，內閣由陳建仁組閣，以溫暖、堅韌為主軸，希望這樣的內閣能搭起溝通平台，對於民意的期待有所回應跟解決，尤其是對於弱勢民眾的照顧，相信是陳院長最關心的問題，包含居住正義、貧富差距等問題，只要這些能做到，大家同心協力還是能贏回民眾信任。

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