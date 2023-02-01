「普發1萬！黨團馬上簽字」　國民黨團要陳建仁：勿用網軍

▲曾銘宗代表國民黨團與陳建仁握手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁今（1日）上午10時拜會立法院國民黨團，現場除多位藍委對於3800億特別預算案中，有1400億「空白授權」部分表達反對外，曾銘宗也代表黨團，提出對行政院的四點要求，其中包括施政務實不用網軍、用人唯才不看顏色。立委賴士葆還說，如果陳建仁願意跟前閣揆蘇貞昌不一樣，「他6000，你1萬」，國民黨團馬上簽名。

行政院長陳建仁今天上午率副閣揆鄭文燦、祕書長李孟諺、發言人陳宗彥，在立法院依序拜訪民進黨團、國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團，國民黨團方面由總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、首席副書記長林思明及多位藍委迎接。

國民黨團基於來者是客，現場藍委並未砲火四射，曾銘宗代表黨團，表達「4點立場」及對行政院的「4點要求」。四點立場是一、忠誠反對為國為民；二、經濟發展全民共享；三、協助青年改善低薪；四、解決勞保財務問題。四點要求則是：一、人民為先造福全民；二、用人唯才不看顏色；三、施政務實不用網軍；四、溫暖堅韌落實執行。

▲曾銘宗表達國民黨團4點立場、4點要求。（圖／記者屠惠剛攝）

謝衣鳯指出，全球經濟放緩、國內低薪問題、勞健保財務黑洞、能源政策總檢討，是陳建仁上任後最需要處理也優先的挑戰；另外，優先處理疫後特別條例。

謝衣鳯說，朝野對發現金有共識，但對行政院3800億預算中，有1400億空白授權，這部分朝野有意見，希望政院盡速擱置相關爭議，朝迅速發現金的方向處理。

賴士葆則說，原來政府預估超徵4500億元，所以編每人發6000元，結果最後是超徵4950億元，多出的450億元加上原先預留的400億元；若把此金額發給全民，剛好就是每人發1萬，如果陳建仁願意跟蘇貞昌不一樣，「他6000，你1萬」，國民黨團馬上簽名。

立委費鴻泰發言時，也再次喊話陳建仁，3800億元特別預算案裡不要有空白授權，並普發1萬元現金。另對於陳建仁任副總統，曾主持過軍公教年改，且也講過要勞保年改一事，費鴻泰說，6年過去勞保年改還是原地踏步，按政府推算，2028年勞保破產，如今陳建仁當行政院長，這問題要說清楚。

提及陳建仁昨在臉書寫要當個牧羊人，立委洪孟楷提醒陳建仁，第一、要亡羊補牢：還稅於民送立法院的預算案只有6頁，就要4000多億，其中1400億元是空白授權，要求陳建仁指示相關部會，把計畫提出來；第二、不要羊入虎口：民眾認為台灣治安惡化、黑金疑雲不斷；第三、不要掛羊頭賣狗肉，期許陳建仁做事優先，而非政治優先。

陳建仁說，這次來拜會，最重要是拜託疫後特別條例跟預算案得到國民黨團支持，順利通過；此次也聆聽藍黨團隊施政的建議，請求未來法案、預算案，特別是疫後特別條例審查上，能加緊時間，希望在堅韌重建過程中，給民眾補貼。

▼國民黨團與陳建仁內閣合影。（圖／記者屠惠剛攝）