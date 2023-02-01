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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁曝1400億特別預算規劃　「行政院絕不空白授權」

▲陳建仁拜會立法院各黨團 國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁拜會立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁1日上午拜會國民黨立法院黨團，現場藍委對3800億元特別預算案規劃，及超徵稅額多出的450億表達意見。陳建仁回應，行政院絕對不空白授權，而是會提出一個很完整的預算案，照顧中小企業、中低收入戶、需照顧的農漁民與學貸族；至於超徵稅金多450億元，行政院會依法回補各項基金跟預算，詳細經費規劃會再跟所有立委做說明。

行政院長陳建仁1日上午率副閣揆鄭文燦、祕書長李孟諺、發言人陳宗彥，在立法院依序拜訪民進黨團、國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團，國民黨團方面由總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、首席副書記長林思明及多位藍委迎接。

曾銘宗代表國民黨團表達「4點立場」及對行政院的「4點要求」。4點立場為：一、忠誠反對為國為民；二、經濟發展全民共享；三、協助青年改善低薪；四、解決勞保財務問題。4點要求則是：一、人民為先造福全民；二、用人唯才不看顏色；三、施政務實不用網軍；四、溫暖堅韌落實執行。另外，現場多位藍委針對特別預算案中，有1400億元「空白授權」部分表達反對。

對於國民黨團關切經濟萎縮，陳建仁說，在疫情期間，政府擴大內需，加強台資回流，發現回來台灣的投資大量增加，同期間也推動公共投資，所以疫情期間台灣經濟成展比其他國家來得好，所以才會有稅進盈餘可以跟全民共享。

陳建仁表示，不是每個社會階層受到的影響都一樣，所以中小企業、中低收入戶、偏鄉等確實比較須要多照顧，不可能所有經費都均分，所以政院提出的預算案，除普發6000元外，剩下1400億會做最好規劃，來照顧中小企業、中低收入戶、需照顧的農漁民與學貸族，希望國民黨團能體會。

陳建仁強調，「我們絕對不是空白授權，而是會提出一個很完整的預算案，來讓各位審議」，讓朝野來想想看，如何讓最弱勢的人得到最溫暖的照顧。

陳建仁說，再次懇求國民黨團對於疫後特別條例跟政院提出的特別預算案，給予支持，除了照顧全民以外，也照顧社會最弱勢的人。

至於超徵稅金多450億元，陳建仁表示，行政院會依法回補各項基金跟預算，至於詳細經費規劃，會再跟國民黨團跟整個立法院委員做說明。

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團 國民黨團 。（圖／記者屠惠剛攝）

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