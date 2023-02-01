快訊／蘇貞昌傷腰住院　蘇巧慧曝忍10天：不只吃藥還打止痛針

記者呂晏慈／台北報導

行政院前院長蘇貞昌卸下閣揆，交棒給前副總統陳建仁，未料1日傳出他前往台北榮總住院，進行腰部微創手術，總統蔡英文也親自前往醫院探視。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧下午受訪說，其實蘇揆大年初一受傷後非常痛，不只吃止痛藥，還要打止痛針，在家裡也很難維持正常的坐姿，今天蔡總統探視待了1個多小時，特別談及「一定要保重」等語。

蘇貞昌1日透過臉書證實，今年大年初一，他到行政院發放紅包給留守同仁與100多位駐衞警，又到防疫指揮中心慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，現在已經可以出院回家，目前狀況良好。

▲蘇巧慧說明蘇貞昌下午已出院，感謝外界關心。（圖／記者呂晏慈攝）

對此，蘇巧慧今天下午出席民進黨中執會前受訪說，非常謝謝大家的關心，蘇貞昌因為在大年初一的時候去發紅包，可能走太快一不小心扭傷了腰，造成椎間盤突出，昨天晚上在交接典禮之後入住北榮，經過醫療團隊診治，很快今天下午就可以出院了，一切復原良好。

蘇巧慧說，相信這個病症可能很多人都有過，其實蘇貞昌真的非常的痛，這幾天止痛藥不夠，還要到止痛針，相信大家都看不出來，在總辭、交接典禮過程蘇貞昌依然維持衝衝衝、很有精神的狀態，連蔡英文聽到蘇貞昌入院了，都嚇了一大跳，因為完全看不出來。

蘇巧慧表示，蘇貞昌順利完成公務，現在也保持住健康，非常感謝大家。她透露，這10天身為家人，當然都知道蘇貞昌也是人，在家裡也是會痛，會覺得不舒服，連坐著都很難有好的姿勢，不過，大家應該可以看得出來，他依然盡忠職守，把工作做得很好，相信他也會用這樣的態度及精神，繼續為台灣所有事務努力。

蘇巧慧說，今天蔡英文前往北榮探視蘇貞昌時，兩人依然如往常一般談天說地，就國政互相交換意見，待了快要1個小時後，蔡英文祝福「一定要保重，因為未來還有很多事情要跟院長請教」，盼蘇貞昌繼續衝衝衝。

▲蘇巧慧以中執委身份出席中執會。（圖／記者湯興漢攝）