　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌傷腰住院　蘇巧慧曝忍10天：不只吃藥還打止痛針

記者呂晏慈／台北報導

行政院前院長蘇貞昌卸下閣揆，交棒給前副總統陳建仁，未料1日傳出他前往台北榮總住院，進行腰部微創手術，總統蔡英文也親自前往醫院探視。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧下午受訪說，其實蘇揆大年初一受傷後非常痛，不只吃止痛藥，還要打止痛針，在家裡也很難維持正常的坐姿，今天蔡總統探視待了1個多小時，特別談及「一定要保重」等語。

蘇貞昌1日透過臉書證實，今年大年初一，他到行政院發放紅包給留守同仁與100多位駐衞警，又到防疫指揮中心慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，現在已經可以出院回家，目前狀況良好。

▲▼蘇貞昌傷腰住院　蘇巧慧曝忍10天：不只吃藥還打止痛針。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蘇巧慧說明蘇貞昌下午已出院，感謝外界關心。（圖／記者呂晏慈攝）

對此，蘇巧慧今天下午出席民進黨中執會前受訪說，非常謝謝大家的關心，蘇貞昌因為在大年初一的時候去發紅包，可能走太快一不小心扭傷了腰，造成椎間盤突出，昨天晚上在交接典禮之後入住北榮，經過醫療團隊診治，很快今天下午就可以出院了，一切復原良好。

蘇巧慧說，相信這個病症可能很多人都有過，其實蘇貞昌真的非常的痛，這幾天止痛藥不夠，還要到止痛針，相信大家都看不出來，在總辭、交接典禮過程蘇貞昌依然維持衝衝衝、很有精神的狀態，連蔡英文聽到蘇貞昌入院了，都嚇了一大跳，因為完全看不出來。

蘇巧慧表示，蘇貞昌順利完成公務，現在也保持住健康，非常感謝大家。她透露，這10天身為家人，當然都知道蘇貞昌也是人，在家裡也是會痛，會覺得不舒服，連坐著都很難有好的姿勢，不過，大家應該可以看得出來，他依然盡忠職守，把工作做得很好，相信他也會用這樣的態度及精神，繼續為台灣所有事務努力。

蘇巧慧說，今天蔡英文前往北榮探視蘇貞昌時，兩人依然如往常一般談天說地，就國政互相交換意見，待了快要1個小時後，蔡英文祝福「一定要保重，因為未來還有很多事情要跟院長請教」，盼蘇貞昌繼續衝衝衝。

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇巧慧以中執委身份出席中執會。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
「0+7」放寬！　新規定細節公布
恐怖！台中男走斑馬線被撞　後照鏡「吊頸」雙腳懸空搖晃
快訊／恐祭黨紀！台南議長邱莉莉、副議長林志展送中評會
新好市多卡「早鳥優惠」一次看！　餐飲、高鐵回饋飆到10%
快訊／台2線下雪？　銀白世界畫面曝光
出現「特別降溫訊號」！　恐影響台灣
快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安：林奕華2／3正式上任
夫妻連生兩胎「陰陽人」！13歲妹長出丁丁　醫驚：和成年男性一
人氣拉麵店宣布熄燈！　台北鷹流體系只剩3家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

民眾黨團批蘇貞昌常對立委口出惡言　盼陳建仁：真的能溫柔堅韌

轟陳建仁過客心態！　朱立倫：勞保、台電、中油去年慘虧數千億

快訊／恐祭黨紀！台南議長涉黑爭議　民進黨2公職送中評會

國民黨新人事曝光！林奕華請辭革實院長　李貴敏升任黨副祕書長

明親自出席行政院會　蔣萬安：與中央反映「交通、福利政策」

陳建仁明首度主持行政院會　六都首長都將出席

贈邱太三「金門和平紀念酒」　陳玉珍提三訴求盼：擴大兩岸交流

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡不是唯一考量

贈陳建仁「兩寶」　時力黨團要新內閣「苦民所苦」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

民眾黨團批蘇貞昌常對立委口出惡言　盼陳建仁：真的能溫柔堅韌

轟陳建仁過客心態！　朱立倫：勞保、台電、中油去年慘虧數千億

快訊／恐祭黨紀！台南議長涉黑爭議　民進黨2公職送中評會

國民黨新人事曝光！林奕華請辭革實院長　李貴敏升任黨副祕書長

明親自出席行政院會　蔣萬安：與中央反映「交通、福利政策」

陳建仁明首度主持行政院會　六都首長都將出席

贈邱太三「金門和平紀念酒」　陳玉珍提三訴求盼：擴大兩岸交流

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡不是唯一考量

贈陳建仁「兩寶」　時力黨團要新內閣「苦民所苦」

劉榮華到味全龍春訓客座　與兒子劉家愷合體

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

112年池上鄉擔飯傳濃情　元宵祈福繞境活動

2022亞洲供應鏈市值百大企業榜出爐　台積電蟬聯冠軍

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！憔悴臉蛋遮不住　網驚：認不出

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

劉雨柔「被逼做決定」凌晨悲吐心聲！再多眼淚也喚不回：沒辦法坦承的關係

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」　用棉花棒也GG了

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

柯建銘：普發6000元「4月4日三讀」

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

郭董參選露心跡　有意組非綠陣營

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫傻眼

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

快訊／宣布參選！徐巧芯自評「惡女」：神擋殺神、佛擋殺佛

蔡英文邀賴清德參加國安晨會　座位安排透玄機

快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安證實：林奕華2／3正式上任

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

台南議長涉黑爭議　2公職移送中評會

要侯友宜大膽說「我要」　趙少康反徵召：別想等黃袍加身

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

行政院長蘇貞昌在大年初一發紅包時，疑似走路太快傷到腰部，忍痛10天，一直等到閣揆交接結束後，才到榮總開刀；而總統蔡英文1日上午也前往探視。對此，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文感謝院長忍痛為操持國政，堅守崗位到最後一刻，也交辦北榮團隊照顧蘇貞昌。

聖騎士成賴清德2024勁敵？　高嘉瑜：陳建仁參選機率不到0.00001%

聖騎士成賴清德2024勁敵？　高嘉瑜：陳建仁參選機率不到0.00001%

跛鴨效應下　內閣改組荒腔走板

跛鴨效應下　內閣改組荒腔走板

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

溫暖不能只限於同溫層　內閣改組換湯不換藥

溫暖不能只限於同溫層　內閣改組換湯不換藥

關鍵字：

行政院蘇貞昌蘇巧慧

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面