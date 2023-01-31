眼皮跳藏吉凶兆！命理師：右眼「這時間跳」有意外之財

▲專家曝「眼皮狂跳」隱藏的玄機。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

你是否有時眼皮會突然狂跳？眼皮跳除了健康因素之外，民俗上也和運勢非常有關，可用眼皮跳的時間，來注意一下未來可能發生的事情。塔羅專家艾菲爾老師即在臉書粉專上分享，左眼以及右眼的眼皮，在不同時辰狂跳，有其不同的吉凶，像是左眼在申時跳代表恐有財損，最近可能有一筆突如其來的花費或發生掉錢的意外；反之寅時右眼跳，則意謂有好事發生，例如得意外之財、發票中獎。

眼皮跳時辰暗示吉凶

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子時 23:00～00:59

左眼跳、貴人：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前的困難，或得到一個不錯的機會。

右眼跳、酒食：代表食神到，有口福。



丑時 1:00-2:59

左眼跳、憂思：最近可能有甚麽事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。

右眼跳、人思：妳人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友丶長輩或是戀人。



寅時 3:00-4:59

左眼跳、人來：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐。如果最近閒錢不多，建議婉拒。

右眼跳、喜至：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財，發票中獎。

卯時 5:00-6:59

左眼跳、貴客：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。

右眼跳、平安：這事一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

辰時 7:00-8:59

左眼跳、遠客：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳、損財：最近錢花得有點兇唷，建議仔細理財。

巳時 9:00-10:59

左眼跳、飲食：會愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。

右眼跳、兇惡：最近是不是有點不順心呢?注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。

午時 11:00-12:59

左眼跳、飲食：過去的辛苦努力即將收成，並有令妳開心的事發生，也代表著有口福。

右眼跳、兇事：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多方注意。

未時 13:00-14:59

左眼跳、吉：會有好事發生，最近有甚麽想做的事嗎?建議可以立馬行動

右眼跳、喜：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。

申時 15:00-16:59

左眼跳、損財：最近可能會有一筆突如其來的花費或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。

右眼跳、有思：有人正在想念著妳唷，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。

酉時 17:00-18:59

左眼跳、有客：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。

右眼跳、遠客至：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。

戌時 19:00-20:59

左眼跳、有客至：最近可能會有人以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心的接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

右眼跳、主聚會：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，會從中認識到不少新朋友。但要小心堤坊新認識的朋友，別太快掀了自己的底牌。

亥時 21:00-22:59

左眼跳、主客：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會。請多把握機會並認真執行，

右眼跳、是非 ：人際交游上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。