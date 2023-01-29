2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

▲示意圖，非當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

春節10天連假即將結束，明天（30日）迎來開工。對此，塔羅牌老師艾菲爾今天公開12星座開工首周運勢，其中特別點名「水瓶座」受流年不利影響，2023年一整年將會過得非常辛苦，需要時刻保持警覺和謹慎，稍有不慎就容易出意外。

⭐白羊座⭐

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開工之後，你可以全心全意的在工作與業績上努力，你所付出的每一汗水，未來都將成為灌溉勝利果實的甘露。在自信與意志力都處在滿血狀態，你對自己在今年的表現是充滿期待的，這種自己賦予自己夢想與任務的使命感，將持續鼓勵你朝著目標前進。

⭐金牛座⭐

開工之後，你應該把全部的心力放在兩件事情上面，一個是努力賺錢，另一個是努力學習。努力賺錢和努力學習，都是在提升自己對於當前變化快速的社會與經濟變局中的適應能力。藉由壓力與考驗去激發自己內在的潛能，並不斷地跟隨著新環境，進步與成長是金牛座成為家庭、公司與社會中流砥柱的秘訣。

⭐雙子座⭐

開工之後，你對於自己的未來，對於人生規劃和接下來的職場發展，會有一連串的思考。現在的你，非常期待一個重要的轉型與轉變，在迎向更好未來的自己出現之前，你會不斷摸索與試探自己的各種可能性。現在的你，非常渴望能遇到一個對你的事業更上一層樓或是可以給你一盞明燈的人生導師。因為你已經做好全力衝刺的準備，只等待成功的條件俱足，相信你未來可以發光發熱。

⭐巨蟹座⭐

開工之後，對於工作和事業發展的事情，你要全心全意投入，因為今年你的事業成就與事業規模將會達到另外一個更宏大的境界。這樣的好時機，除了得利於大環境的景氣復甦之外，更重要的是因為你自身的努力與堅持。關於你的夢想與目標，停止胡思亂想，只要努力付出、努力實踐，自然可以累積豐富的經驗並獲得有利於成長進步的知識。

⭐獅子座⭐

新年剛開始，你對於自己的婚姻、感情也有了新的想法，如今的你，看待婚姻關係與伴侶關係，會有全新的觀點，如果真心相愛的伴侶，那麼你們會拼了命、突破一切阻礙，也有常相廝守在一起，相反的，如果是吵吵鬧鬧，有外人介入的婚姻感情，勉強為了父母、為了孩子而成為假面夫妻，這樣的生活還不如，分手、分開、分離，來得瀟灑、自在。人生不要被外人的眼光所捆綁，自己能夠不斷地成長、成熟面對各種考驗，才是有意義的人生。

⭐處女座⭐

開工之後，當別人全心全意地投入職場的時候，你反而要努力去經營你的愛情，因為最近是你感情發展、婚姻發展的關鍵時刻，想要告白的，想要復合的夫妻或情侶，未來一個月其實都還有機會，只是複合之後，你們彼此是否能夠更成熟、更包容、更和平的溝通相處，這才是最重要的事情。另外，這一周你可能會進出醫院、診所或藥局，總之要注意自己的健康。

⭐天秤座⭐

今年是一個大桃花年，屆齡適婚年齡的朋友，請把握上半年絕佳的戀愛幸福時光，如果彼此都覺得對方是自己想要尋找的另外一半，你們應該打鐵趁熱，盡快完婚，這種幸福的喜事可以扭轉命運。

想要求孕的已婚天秤座，懷孕、備孕的準備也會非常順利。另外需要提醒自己，為了健康與體重，甜的東西少吃一點。

⭐天蠍座⭐

春天是一個戀愛運、桃花運非常旺盛的時刻，如果你是未婚的男女，這個春天應該多去認識異性朋友，因為最近你的戀愛運就是出奇的好。可能會遇到一個有文藝特質的對象，如果你自身也非常喜歡藝術、音樂、繪畫，那麼你們將會因為共同的愛好而成為無話不談的朋友。本週開工之後，你一定會去的場所是銀行。

⭐射手座⭐

開工之後，你會有旺盛的企圖心，全找各種可以合作的機會，你會積極地出差拜訪客戶，或是翻開通訊錄，跟未來的合作對象努力的建立好合作的默契。這種積極溝通、交換對未來景氣觀察和對經濟趨勢的資訊分享，對你來說是非常重要的事情。開工之後，有可能會去家具店，採買居家或辦公室需要的新設備，這種準備擴大經營的雄心壯志是非常讓人熱血與興奮的。開工之後，你一定會去的場所，有可能是手機通訊商店，或是客戶的辦公室。

⭐魔羯座⭐

沒有什麼比開工之後可以努力賺錢，努力工作、為工作衝刺業績這件事情來得讓魔羯座滿血興奮的。你覺得全天下的事物，只有透過自己努力而產生出來的回報，不會欺騙自己。這種活在當下，努力認真，全心奉獻的狀態，就是自己感覺最舒服自信的樣貌。開工之後，你將迎來久違的各種出差和小旅行，看著自己成功完成了每一個訂單，就是你新春送給自己的禮物。開工之後，你一定會去的場所，手機通訊商店和百貨公司。

⭐水瓶座⭐

今年從開年的第一天到最後一天，你都要時刻保持各種警覺和謹慎。因為你今年受到流年不利的影響，稍有不慎就容易出意外，尤其是當你心存僥倖的時候，各種危機與麻煩將接踵而至。

今年準備懷孕生產的準媽媽們，一定要注意產前的各種準備，一保萬無一失。還好開工之後，財神爺是眷顧你的，你將出現一筆很大的訂單，這筆訂單可以說是意外之財，當荷包滿滿的時候，你可能會買一些實用家具或家電，讓生活更便捷幸福。開工之後，你一定會去的場所，電子電器行。

⭐雙魚座⭐

開工之後，你有非常好的運氣，一種覺得自己幸福、生活滿足、戀愛甜蜜的氣氛圍繞在你身邊。在這種好運相伴的時候，你的金錢運、偏財運、戀愛運都是非常可以期待的。你最近最想做的事情就是吃美食、買新衣服、買新的化妝品、買新的香水。別人或許已經進入開工的工作狀態。但你還持續保持著過年的放假模式。

建議你，戀愛中的情侶們常常約會，你會感覺最近真的戀愛能量大噴發，情人對你特別溫柔，也變得特別聽話。開工之後，你一定會去的場所，髮廊、美甲店、蛋糕店。