開工不憂鬱！「得玉皇大帝加持」TOP5生肖　開工旺運一整年

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今天是大年初九開工日，讓不少上班族哀嚎「有夠痛苦」，不過命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」透露，初九後有5生肖能夠得到「玉皇大帝加持」，開工旺運一整年，快來看看自己有沒有上榜！

▲5生肖得到「玉皇大帝加持」，開工旺運一整年，快來看看自己有沒有上榜。（示意圖／pexels）

Top5：屬虎

屬虎的朋友財星慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外，你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

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Top4：屬羊

屬羊的朋友們，初九後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多作一些事。

Top3：屬馬

屬馬的朋友們初九後想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議只要作每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2：屬猴

屬猴的朋友們初九後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方法。

Top1:屬豬

屬豬的朋友，初九後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去作對你有利的標的物，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，多作一些定存對你也是好的，好好的來學習投資理財，讓你的荷包更加分。