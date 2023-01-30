想脫單看過來！本月桃花最旺TOP4星座　天秤會有舊愛回頭

生活中心／綜合報導

想在2023年初就脫單嗎？首先要知道自己的桃花運旺不旺，科技紫微網整理出「本月桃花最旺」TOP4星座，除了有新桃花，也會有舊愛回頭，快來看看自己有沒有機會脫單！

▲這個月有機會脫單嗎？快看自己有沒有上榜。（示意圖／視覺中國CFP）



天秤座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天秤座的朋友，過年期間一定有很多熱心的親戚、長輩，想要介紹對象給你認識，你有好好把握住機會了嗎，這個月你的桃花運超旺，是認識新朋友的好時機，有局邀約可以多去，不妨給自己多一點機會，除了會有新的桃花之外，也會有舊愛想要復合的狀況，這個月不怕沒有桃花，只怕多到你不知道怎麼選擇。

天蠍座

2023年天蠍座的戀愛運，呈現急起直升的趨勢，相較於去年，今年有更多的社交機會，可以認識到許多的異性朋友，只要你懂得展現自我魅力，絕對不用擔心沒有桃花，這個月也很容易發展出「辦公室戀情」，可以多觀察身邊的同事，或是新進的新同事，真愛有可能就在他們之中。

射手座

射手座的朋友，如果你們現在有曖昧對象的話，恭喜你們，這個月會是感情快速升溫的黃金期，若是單身的朋友，也很容易在一些社交活動中，認識到你欣賞的對象，不過要注意的是，部分射手座可能會陷入三角戀情，當你覺得對方有奇怪的地方時，就要有所警惕，不要連自己當小三都不知道。

摩羯座

內斂的摩羯座，這個月想遇到真愛，首先你要散發「自信感」，讓異性被你的魅力所吸引，甚至可以自己主動出擊，向自己喜歡的對象丟出直球，只要你勇敢的踏出這一步，有機會談一場，讓你出乎意料外的浪漫愛情，要記得，這個月想脫單，不要傻傻站在原地等緣分，要自己去創造出你的緣分。