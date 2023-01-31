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渣到爆！這4星座男「劈腿還超淡定」　第1名冷靜到妳會怕

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲上榜的星座男劈腿還能冷靜到不行，讓正宮難以察覺。（示意圖／本報資料照）

文／亞提米斯

有些男人是愛情詐欺高手，明明已經有女朋友，卻還是可以向外連劈好幾腿，面對女友時還是可以很淡定表達自己的專情，完全不會洩露任何蛛絲馬跡被女友查覺，不管手機、內褲、身上的味道……等等任何可能會被女友懷疑劈腿可能的事證，他們也都能夠一一處理得非常「精巧」，完全不會讓事跡敗露，就算被質問也能超淡定回應，哪些星座男有機會成為這等高手呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第四名：天蠍男

只能說是天蠍男的心機重，這是個天生心機就還蠻重的星座男，天蠍男本來就很會搞神秘，他們本身不是太喜歡自己被看透或被摸清的感覺，相當重視自我隱私和神秘感的天蠍男，如果劈腿的話當然也能夠非常的淡定面對一切。

這是個會告誡小三：「妳要搞清楚妳的身分，當乖乖聽話的小三才會好好疼妳」的星座男，他們有很強烈的大男人主義和掌控慾，有時還會耍狠嚇嚇女友，如果被女友質疑還會很冷靜地以銳利的眼神「殺」回去，「妳現在是懷疑我不愛妳嗎？」

第三名：水瓶男

水瓶男的淡定是裝傻第一名，這是個很懂得怎麼故作輕鬆的星座男，劈腿後的水瓶男還是能夠表現得像沒有發生過什麼事一樣，他們可以把小三歸類在朋友，反正水瓶男通常都有一票朋友，男男女女混雜其中，所謂把樹木藏在森林裡就是這樣。

他們的裝傻不是走天真路線，而是本身就走自由自在、好像從來沒發生過什麼特別的事一樣，看起來相當的坦蕩，就算被質問、很多水瓶男也只會笑笑，甚至於反過來承認「對呀我劈腿，妳好聰明」，可是似乎他們越認真回答，越像是假的答案，讓女友越是覺得水瓶男無聊當有趣。

三角戀、劈腿、小三（圖／記者黃克翔攝）

▲這4星座男腳踏兩條船也超穩，被質問也能處理得很好。（示意圖／記者黃克翔攝）

第二名：摩羯男

就算劈腿，摩羯男也還是那一張萬年不變的冷酷嘴臉，沒有劈腿也還是那個不會有太多變化的表情，他們本來就不怎麼多話，在正宮女友面前要保持淡定超容易，只要對著電腦或電視，他們的生活看起來似乎就是那麼樣的一成不變。

只要不是跟小三約會，摩羯男的感情可以很內斂收著，他們也不會因此有了小三就虧待正宮女友，這是個天生就有大男人主義的星座，就算劈腿也會把正宮女友照顧得很好，加上那萬年不變的一號表情，讓摩羯男就算遇到女友懷疑，還是能夠穩如泰山。

第一名：天秤男

天秤男如果冷靜起來，是十二星座男當中可說是最冷靜的一個，他們會很清楚考慮衡量自己在劈腿前和劈腿後面對女友的態度有沒有太大差別，他們是可以做到有新歡卻也不忘舊愛，也不會因為劈腿而讓自己生活有什麼改變，和正宮女友間互動還是完全一樣。

就算有任何事證被女友發現，天秤男也能夠很冷靜的使用非常合理的理由帶過去，甚至於最高竿的還能讓正牌女友和小三同席吃飯、互動熱絡卻沒有發現他劈腿的事實，只能說「淡定」和「把事情合理化」是天秤座天生的才能，善用到極限在愛情裡當然是非常恐怖的事。

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