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《柯南》劇場版哪部最推？　PTT一面倒點名「21年前」這部：神作

▲▼ 。（圖／翻攝自名偵探柯南官方推特）

▲名偵探柯南每年都會推出新的劇場版。（圖／翻攝自名偵探柯南官方推特）

記者施怡妏／綜合報導

「真相只有一個！」相信大家一聽到這句話就會立刻想到《名偵探柯南》，自1997年開始，每年必推出劇場版，至今已經26年了，就有網友指出，每年推出的劇場版，似乎沒有以往受歡迎，好奇想問大家，最好看的是哪一部，對此，影迷狂點名1部，「超越時代的經典」。

有網友在PTT發文，「公認最好看的柯南劇場版是哪一部？」柯南劇場版從1997年上演至今，已經過了26年，但大家似乎最喜歡前10部作品，評價也較高，「今年大概也是不期不待」，也好奇想問問，大家公認最好看的是哪一部，有沒有八卦？

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貼文一出，許多網友點名2002年推出的第6作《貝克街的亡靈》，「貝克街根本先知」、「貝克街要講幾次」、「貝克街的劇情放在現在還是屌打」、「貝克街啦，早就問到爛了」、「貝克街！放到現在看還是頭皮發麻的神」、「從小看到大，覺得貝克街才是神作」、「貝克街的概念太屌」。

▲▼ 。（圖／翻攝自名偵探柯南官方推特）

▲今年上映的作品名為《黑鐵的魚影》 。（圖／翻攝自名偵探柯南官方推特）

另外也有網友提到「迷宮的十字路口」、「世紀末的魔術師」以及「瞳孔中的暗殺者」，「個人更愛十字」、「貝克街、十字路、世紀末，前三名難以撼動」、「貝克街跟迷宮，其他都很普」、「公認是《貝克街的亡靈》，我自己則是最愛《瞳孔中的暗殺者》」。

《名偵探柯南》劇場版自1997年開始上映，首部曲為《引爆摩天樓》票房高達11億，之後每年都在黃金周推出新的劇場版電影，至今已有25部。第26部《黑鐵的魚影》，預定於日本時間4月14日上映，從官方釋出的宣傳影片可以看到，黑衣組織成員紛紛登場，除此之外，新的黑影「PINGA」也準備出動。

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