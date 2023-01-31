用餐時間吃孫東寶！「才3桌」他傻了　一比盛況嘆：天壤之別

▲孫東寶牛排。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

網搜小組／鄺郁庭報導

「孫東寶台式牛排教父」走平價路線，主打100%原肉牛排，內用還可以玉米濃湯喝到飽，是許多夜市牛排控的最愛。就有網友昨（30）日去吃孫東寶，卻發現明明是用餐時間，包括他在內只有3組客人，跟之前排隊排到外面椅子坐滿滿的盛況，整個天壤之別，不禁問卦「你家附近的孫東寶還健在嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，「用餐時間包含我在內，只有3組客人，店員直接放空櫃台」，跟之前排隊排到外面椅子坐滿候位的人相比，可以說是天壤之別。接著，原PO貼出玉米濃湯滿是料的照片，直讚「還是很有誠意。」最後感嘆，孫東寶拿掉雪花牛排實屬可惜，「加上謎之操作的鐵板意麵，你家附近的孫東寶還健在嗎？」

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看到貼文後，有網友反而一臉納悶，不懂為何會倒，「開3年惹，過年賣到缺貨提早打烊」、「最近經過生意還是很好啊」、「初二時經過，排隊…….」、「淡水那邊路過都是人」、「在！而且我家這的餐點還進步了些，玉米濃湯依舊料好實在」、「台北大排長龍耶！」

不過，確實有一票人表示，「分店真的變少了」、「人越來越少，最後倒了」、「景美店面縮編砍一半，超慘」、「離家最近的收攤了，哭啊」、「前半年倒了！我還滿愛去的說。」就有網友直笑，「怎麼感覺生意量天差地遠啊 XD」。

其他人則熱議，「漲太兇了，最便宜的牛排從140漲到190，還不如去吃沒有連鎖的一般台式牛排館」、「感覺很常在漲價，快200不如改吃夜市的」、「原肉沒泡東西，真的沒有夜市牛排泡好泡滿好吃，尤其是低價位等級最明顯，如果是為了健康著想，確實應該吃孫東寶才對」、「小孩很喜歡，有牛排、飲料、玉米濃湯。」