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原本只愛日韓！女友吵著去「1國家」他變心了　不情願→爽爆表

▲▼桃園機場,桃機,出國。（圖／記者李宜秦攝）

▲原PO以前東亞旅遊只知道去日韓。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這次回來真心覺得爽到爆表！」有男網友表示，以前對於東亞旅遊，他只知道去日韓，光日本就玩了不下5趟，這次被女友吵著去清邁，本來還很不情願地去，結果實際玩下來，竟覺得自己以前「腦袋破洞」，大讚泰國「古蹟多、夜市超大、市集超多，而且非常乾淨整潔」，話題引發熱議。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦，「泰國旅遊CP值是不是已經超越日韓了？」文中表示，他對東南亞的印象是小時候去越南的胡志明市，只覺得吵吵亂亂的，所以當女友吵著要去泰國清邁，他是很不情願地去，殊不知玩下來，覺得「爽到爆表」大改觀。

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原PO讚嘆道，泰國古蹟多、夜市大、市集多，而且非常乾淨整潔，當地人還很有服務精神，對顧客的態度超級好，不會因為人多、很忙就大小聲，「真的是花台灣一半價格，享受雙倍的服務」、「要價格有價格，要文化有文化」，好玩到他直呼，「真的覺得我以前腦袋破洞，去日本玩這麼多趟幹嘛？」

▲▼ 攀爬雙龍護法309級階梯　清邁必訪素帖寺可眺望全市美景（圖／記者林育綾攝）

▲清邁必訪素帖寺。（圖／記者林育綾攝）

貼文一出瞬間爆共鳴，「泰國的旅遊這塊真的有厲害」、「泰國的旅遊本來就很強啊！一堆歐美人都跑去」、「20年前就很厲害了，泰國觀光局有人才，推動觀光提升計畫，加上本身自然風景優勢，怎麼輸」、「泰國對歐美的吸引力遠高於日本無誤」、「泰國海放日本不知道幾條街，想得到的都玩得到，消費又便宜。」

不過，也有網友表示，「旅遊還要看CP值喔= =」、「泰國、越南治安跟乾淨還是差日本一點」、「日本光免簽以及因大量使用漢字，很多城市皆可無腦自助旅行，就屌打泰國越南了」、「我還是比較喜歡日本，就看你旅遊在意的是什麼」、「兩個差那麼多也要比喔」、「去過曼谷，貧富差距太大，心情沒很好！」

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