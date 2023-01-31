只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」　他目睹妹子一次買5包

▲好市多衛生紙限時特價。（圖／曹文興藥師提供）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多的三層式抽取衛生紙是非常熱門的商品，不少會員都會定期購買。去年12月，好市多忽然推出「限定優惠」，衛生紙折扣30元，今（31）日又有網友注意到，衛生紙限時特價359元。消息曝光後，也讓其他網友直呼下班就要去買！

網友曹文興在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上發文表示，他今天去逛好市多時，發現120抽、24包的三層抽取式衛生紙特價359元，也就是折扣30元，優惠期間僅至明日（2月1日），數量有限，售完為止。

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原PO也在留言處透露，他親眼看到一個女生買了5串。此外，他也告訴《ETtoday新聞雲》記者，他是在高雄中華店看到限時優惠，不過後來致電好市多，得知「是全台實體門市的活動喔！」

▲有民眾直接帶了5串。（圖／曹文興藥師提供）

PTT的Lifeismoney板上，也有熱心網友以「好市多科克蘭隱藏版特價」為題分享優惠，直呼愛好者可以購買，期限到明天，是快閃中的快閃。

消息曝光後，也讓不少網友留言表示，「謝謝分享！下班去買」、「買起來」、「這剛好有特價，當然要先買」、「我家衛生紙可以用到明年」、「謝謝PO文者的分享」。

不過，也有些網友回應，「漲價後再特價」、「原價299元回不去」、「以前不到300元很划算，現在買舒潔就好」、「先漲價再降30元」、「懷念299元」、「品質沒以前好了，很會掉屑」、「一直掉屑，早就不用了」、「聖誕節已經過了，不用雪花裝飾（棉絮）」。