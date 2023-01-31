韓國25歲就過氣　台灣啦啦隊「快40歲還在跳」！關鍵2原因曝光

▲Rakuten Girls是樂天桃猿啦啦隊粉絲團 。（圖／截自粉絲團）

記者施怡妏／綜合報導

中華職棒打得精彩，場外的啦啦隊也時常成為網友關注的「嬌」點，女神成員們都是面容姣好、笑容甜美，賣力應援的模樣更是圈粉無數，就有網友指出，看了一下啦啦隊成員的年紀，發現有不少人都已經3字頭了，甚至還有近40歲的成員，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」看到有人分享「Rakuten Girls（樂天女孩）」成員年齡，發現前陣子深陷劈腿風波的倪暄，後來離隊，年紀竟已經31歲了，還有好幾位已經35歲、36歲的，讓他忍不住驚呼，「職棒啦啦隊怎麼回事，怎麼一堆快40歲的在跳，日韓應該沒這樣吧？」

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貼文一出，掀起網友熱議，「阿姨有阿姨的市場，人家也是很努力」、「韓國25歲都過氣了，台灣30歲還沒被淘汰」、「看起來舒服就好啦」、「很多爸爸帶小孩看球也會跟著看呀」、「台灣連啦啦隊都高齡化，真的慘」。

其中，多數網友提到，現在年輕妹子都在家開直播，而且醫美技術越來越進步，根本看不出年紀，「現代醫美保養技術超好，那些年紀就算比較大的，看起來也30以內」、「年輕妹子在家直播就好，幹嘛出來球場流汗」、「年輕的直接直播露奶就好，唱唱跳跳的多累人」、「啦啦隊太累了，直播一堆火山孝子」。