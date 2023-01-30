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2024年「春節恐有11天」再破史上最長！全場悲哭：要補班3天

▲年貨大街人潮湧現，民眾辦年貨過新年。（圖／記者林敬旻攝）

▲過年10天連假，各大景點人擠人。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

放完春節10天連假，開工日好痛苦！就有網友好奇翻查明（2024）年的春節假期，發現只有7天，讓他哀號「整整比今年少了3天...這叫人怎麼能忍？」不過有眼尖網友發現，放完7天後，恰好是周四周五，如果屆時可彈性調整假期，明年春節恐長達11天之多，有望再破史上最長春節，而且還要補班3天。

一名網友在PTT以「悲！明年過年連假只有7天」為標題表示，他特地一查2024年的春節假期，從2月8日放到2月14日，「整整比今年少了3天！3天耶...這叫人怎麼能忍？」對此，原PO好奇求問，「由儉入奢易，由奢入儉難，為何不乾脆學國外，固定天數的長假？」

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文章曝光後，一票網友眼神死回應，「7天還是很長」、「年假從來就只有4天，其它都是周休跟補班來的」、「以前年假最短好像有6天的」、「明年2月15、16自己補特休啊」、「說不定又玩周六補班，湊個10天假期」、「今年也是只有8天啦，前後2天給你補班」、「離職～365天都放假」、「本周六要還債了」、「可以取消彈性補休嗎」、「10天太長了，寧願撥3天到7月、8月、11月放假」。

事實上，今年春節長達10天，其中有2天需要補行上班，1月20日（小年夜）已在1月7日補班課完成、1月27日調整放假部分，則是本周六（2月4日）要「還債」。就有網友點出終極惡夢，「我個人是不喜歡這種放假法啦，比較喜歡平均一點的休假」、「今年6個補班啊，很痛苦」、「過年塞車一樣塞 ，多的天數也不會想出去玩，因為到處人擠人，完全不知放那麼長幹嘛，然後還要補班」。

回到正題，觀察2024年春節連假，2月9日為大年除夕，按照慣例2月8日（小年夜）會放假，屆時就要補班1天，因此8日至14日就有7天連假。不過關鍵來了，2月15日與16日是周四、周五，若又調整為彈性放假，春節就會變成2月8日至18日，年假會變成11天之多，可能一舉打破今年的史上最長紀錄。

不過目前行政院人事行政總處尚未公布2024年的行事曆，預計年中就會公布，實際放假與補班課狀況，以人事總處訂定為準。

▼2024年連假可能11天，再打破史上最長春節紀錄。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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