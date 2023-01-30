2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎

▲才剛放完連假，這禮拜馬上就要補班補課。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

結束10天的春節連假，開工第一個禮拜就要補班補課。就有網友發文表示，縱使放假放得很爽，但想到今年還要補班5次，就覺得補太多了，如果放假、補班的時間可以「真正彈性」就好了。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，「一年要補班六天，未免太多了」為題發文，提到10天的春節連假雖然讓人放得很爽，但在此之後還有5個星期六要補班，其中，2月更要補班2次，一年要補6次班，真的太多了。

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原PO表示，雖然很多人會說，補班日請特休就無敵了，但是若要請假，還是得看主管臉色，如果未來放假、補班的時間可以「真正彈性」就好了。

原PO舉例，或許公司可以事先調查，看誰想放連假、誰想正常放假，分成兩班制；再或者，政府也不妨考慮，不要一遇到國定假日在星期二、星期四，就硬要連成4天假期。

▲今年要補班補課6次。點圖可放大。（圖／翻攝自行政院人事行政總處，記者施怡妏繪製）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接放假比較爽快，公司去年有這樣，但今年6天無法消化掉」、「讓企業彈性會更好，不過我也是看有些公司完全不補班的，補假不補班」、「可以彈性，遇到周二、周四時，改成周一、周五放假，這樣頂多一周三天，也省得補班」、「我們公司照常放假，不用補班」、「雖然我們也是直接放，不過年假硬休也覺得大可不必」、「有沒有人要連署不要再這樣補班，好累」，

此外，也有些網友提到7、8、9月的休假日，「7、8、9月不放假真的很痛苦，拜託調整一下」、「學生的暑假，反而是上班族的最痛苦時期」。

▲上班族還有6個連假可以好好休息。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

事實上，2023年共有6個補班日，依序為1月7日、2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。不過扣掉已經放完的元旦和農曆春節，今年還有6大連假可以好好休息，依序為228紀念日、清明節、勞動節、端午節、中秋節和國慶日。