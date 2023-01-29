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紫南宮前私人土地「免費停車」！他停完見8字公告氣炸：感覺被欺騙

▲▼男子與親友到訪紫南宮，看到免費停車場，進去以後才發現要買發財金。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲男子與親友到訪紫南宮，看到免費停車場，進去以後發現要買發財金才能免費停。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

每到春節前後，南投竹山紫南宮總是會湧入許多香客，希望能求得新年好運。不過，一名男子日前與親友到紫南宮參拜，看見某處空地寫著「免費停車場」，將車輛停放進去後，才知道「買發財金才能免費」，讓他有種被欺騙的感覺。

這名男子在「爆怨公社」指控，他與親友日前到南投竹山紫南宮參拜，到場時發現戶外有間停車場，上方寫著「廟前免費停車場，步行1分鐘」，於是將車子開進去停放。

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▼紫南宮前有塊私人土地，外面有「免費停車場」的告示牌。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼男子與親友到訪紫南宮，看到免費停車場，進去以後才發現要買發財金。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

豈料把車子停完，打開車門才發現，停車場內竟然有個攤位，上方寫著「買發財金免費停」，後來經過詢問，才知道所謂的免費停車，竟然要先購買發財金，讓他有種被欺騙的感覺，心情也變得不太好。

不過，男子的貼文曝光後，立即有不少信眾質疑，「可是他標得滿大字的說，何謂欺騙」、「不買你就停遠一點，走遠一點吧～人家租場地也要錢啊」、「買金停車合理啊！比那什麼都沒有一次還要一百來得好吧！不然你就停遠一點」、「買金還讓你免費停車，很正常呀！不然人家要賺什麼，又不是欠你的」、「可能第一次拜拜吧，全台有名氣的公廟周邊，很多都是這樣」、「來了就是求財，也沒人強逼一定要停，可以開走，不要想要貪又想拿，這樣真的家裡神明拜一拜就好了！」

 

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