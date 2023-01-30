14歲女學生「寒假生活」遭姊姊出賣！超狂作息一票人跪了

▲春節期間正好放寒假，不少學生會一路玩到開學。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

春節期間學生放寒假，不少人會選擇直接玩到開學。不過，甘肅平涼一名14歲女學生十分認真、嚴格執行行程表，每天中午寫作業、下午練書法、晚上畫畫，甚至還聽著古文入睡，超有規律的生活曝光，讓姊姊感到傻眼，更是驚呆了一片網友。

綜合陸媒報導，女學生的姊姊表示，妹妹的寒假生活十分規律，每天中午看到時，人已坐在書桌前寫作業，等到吃完飯以後，她想找妹妹出去玩，對方又開始練習書法。

▼女學生的生活作息相當規律，讓人感到佩服。（圖／翻攝微博／人民日報）



而接近晚間時，妹妹也沒有休息，而是開始練習繪畫，增進自己的技巧，甚至睡前還會聽古文，聽到躺在床上睡著為止，過得一點也不馬虎。

▲有許多網友認為，這麼小就能培養好習慣，長大一定不得了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



超有規律的生活曝光後，不少大陸網友肅然起敬，在貼文下方留言直呼，「真正優秀的孩子從不會讓人操心，合理規劃自己」、「別人家的孩子」、「為什麼沒有上午？因為姊姊還沒起床」、「她嬤嬤上輩子是拯救了銀河系吧」、「能做到自律的人，人生都不會太差！」