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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在位最久閣揆！蘇貞昌1478天下台　歷屆任期長短一次看

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲右為總統蔡英文，左為前行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒籌組「溫柔堅韌」內閣。回顧總統蔡英文執政，蘇貞昌於2019年1月14日上任，在位1478天（2019／1／14－2023／1／30），如今下台，為我國1996年民選總統以來，任期最長的閣揆。

▲藍綠歷屆行政院長任期長短比較圖。（圖／記者皮心瑀製）

▲藍綠歷屆行政院長任期長短比較圖，左側人名為總統，右為任命之閣揆。（圖／記者皮心瑀製）

我國經歷3次政黨輪替，前後共有16任行政院長，而蘇貞昌早在陳水扁執政時期，便曾接下閣揆一位，期間參與黨內總統提名落敗，之後以中央政府總預算案覆議未獲支持為由，於2007年5月21日內閣總辭，當時任期共482天。

蔡英文上台後，時任行政院長的副總統賴清德因2018年11月民進黨在九合一選舉慘敗，於隔年1月13日內閣總辭，蔡英文遂任命蘇貞昌組閣。

蘇貞昌這4年扛起國政，擋下非洲豬瘟、通過同婚，而在面對百年大疫的亂局中，他勉力讓台灣站穩腳步步，但隨著民進黨2022年九合一再度面臨挫敗，總是善辯、敢鬥，為政策積極辯護的蘇貞昌，被控為「戰犯」，更遭貼上「戀棧」標籤。

對此，蘇貞昌強調，敗選當夜，他就向蔡英文請辭，但總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下，他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

▼▼▼1996年起行政院長任期天數一覽▼▼▼

總統：
李登輝
行政院長：
蕭萬長 1997年9月1日-2000年5月20日 993天

總統：
陳水扁
行政院長：
唐飛 2000年5月20日-2000年10月6日 140天
張俊雄 2000年10月6日-2002年2月1日 484天
游錫堃 2002年2月1日-2005年2月1日 1097天
謝長廷 2005年2月1日-2006年1月25日 359天
蘇貞昌 2006年1月25日-2007年5月21日 482天
張俊雄 2007年5月21日-2008年5月20日 366天

總統：
馬英九
行政院長：
劉兆玄 2008年5月20日-2009年9月10日 479天
吳敦義 2009年9月10日-2012年2月6日 880天
陳冲 2012年2月6日-2013年2月18日 379天
江宜樺 2013年2月18日-2014年12月8日 659天
毛治國 2014年12月8日-2016年2月1日 421天
張善政 2016年2月1日-2016年5月20日 110天

總統：
蔡英文
行政院長：
林全 2016年5月20日-2017年9月8日 477天
賴清德 2017年9月8日-2019年1月14日 494天
蘇貞昌 2019年1月14日-2023年1月30日 1478天

有關本次陳建仁的「溫暖堅韌」內閣，在人事任用上，仍多沿用蘇內閣成員，其中僅新增4位非蘇內閣的新人，包括：準副閣揆鄭文燦、準內政部長林右昌、準海委會主委管碧玲，以及準文化部長史哲。

《東森新媒體ETtoday》整理出目前已經確認的各部會首長名單，可彙整為「新增9位首長」、「29人留任」，以及「新增4位女閣員」等3大特點。

▲▼陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

▲▼陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

▲陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

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關鍵字：

內閣總辭行政院蘇貞昌

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