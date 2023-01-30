LIVE／蘇貞昌4年閣揆任期劃下句點！　內閣總辭現場看這裡

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌在19日立法院預算會期結束後，正式向總統蔡英文請辭，並在農曆春節期間，進入「看守期」。而蔡英文總統在大年初六拍板由前副總統陳建仁組閣後，蘇貞昌也將在30日上午召開臨時行政院會總辭，代表長達4年的院長任期，正式劃下句點，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

民進黨在去年底九合一大選潰敗後，即便蘇貞昌的行政團隊在抵抗非洲豬瘟、對抗百年大疫、班班有冷氣、加薪減稅等施政上表現不俗，但黨內外仍不乏有內閣改組的討論；在此同時，不僅在野黨，連民進黨內部都有逼宮聲浪，這讓蔡政府不得不進行一定程度的內閣改組。

在立法院預算會期落幕後，蘇貞昌依照慣例前往立法院致意後，第一時間就驅車到總統府向蔡英文請辭，雙方懇談超過1個多小時後，蘇貞昌透過臉書向國人宣布，他已經向總統請辭，而他也會帶領團隊進入看守期，度過農曆春節。

▼行政院長蘇貞昌將在30日召開臨時院會，率領行政團隊總辭。（資料照／記者屠惠剛攝）



在農曆春節期間，蔡英文啟動絡閣揆徵詢作業，大年初六確定由前副總統陳建仁籌組「溫暖堅韌」內閣。蘇貞昌則於30日上午9時30分召開臨時院會，率行政團隊總辭；下午2點整，則由政院秘書長李孟諺、新任發言人陳宗彥召開記者會，正式對外公布新任內閣團隊名單。

根據陳建仁所公布連三波的內閣人事，目前團隊已大致底定，雖然有29位部會首長留任，但也有新增10位新面孔，包括出任副閣揆的鄭文燦、內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）等。

至於留任閣員部分，包括：秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達、政委兼工程會主委吳澤成、政委兼國科會主委吳政忠、政委兼國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、交通部長王國材、勞動部長許銘春、數發部長唐鳳、衛福部長薛瑞元、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、金管會主委黃天牧、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、主計長朱澤民、人事長蘇俊榮、美國事務委員會主委楊珍妮；另外，涉及總統蔡英文外交、兩岸、國防領域的人事佈局，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三等人，也都確定留任。