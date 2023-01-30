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快訊／蘇貞昌內閣總辭送茶葉　藏「耐得住高溫」寓意

▲▼行政院長蘇貞昌總辭 沈榮津等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇揆與閣員今天上午於行政院中央大樓前合拍畢業照。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是新年開工日，行政院長蘇貞昌30日上午召開臨時院會總辭，總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，並將於31日正式交接。據轉述，蘇貞昌會中感性談及，還記得在1月12日他送大家一隻茶壺，今天他要送大家一些好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶」。

蔡英文總統上周五舉行記者會，宣布將由前副總統陳建仁接掌閣揆一職，後陸續公布新閣員名單，其中除了內政部、文化部、國立故宮博物院、財政部、僑委會、海委會、原能會主委等部會首長為新任外，其餘部會均留任。

蘇貞昌今天上午召開臨時院會總辭，據透露，蘇貞昌會中致贈茶葉給閣員們，勉勵「耐得住高溫」等語。而後約於上午10點02分左右前往行政院中央大樓前，循例與閣員合拍畢業照留念，部會首長們兩度拍手表達歡迎，蘇揆從頭到尾面帶笑容，顯得心情十分愉悅。

有趣的是，這已不是蘇貞昌第一次以「茶」相關的禮品勉勵內閣官員，早在今年年初立法院預算會期尚未結束時，蘇揆就曾在宴請卸任閣員時致贈茶壺，更一度傳出他以「茶壺都是倒給人家，只剩下渣，這就是人生」等語鼓勵與會者。

▲▼行政院長蘇貞昌總辭 沈榮津等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌總辭 沈榮津等。（圖／記者屠惠剛攝）

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