蘇貞昌今上午率內閣總辭　新內閣名單3大特點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌今日（30日）上午9時30分將率領行政團隊總辭，並於下午2時由行政院祕書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥在公務人力發展學院福華國際文教會館召開記者會，公布新內閣名單。目前已知準閣揆陳建仁的新內閣一共新增9位首長，其中包含4名女性閣員，29人留任。

▲蘇貞昌今日將率內閣總辭。（資料照／記者湯興漢攝）

總統蔡英文在大年初六（27日）召開記者會，宣布由前副統陳建仁組閣。陳建仁利用農曆春節假期，密集約詢新內閣人員，昨日（29日）公布第3波內閣名單，「國安三劍客」外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三皆留任，而先前傳聞可能回台的駐美代表蕭美琴也確定續任。

陳建仁表示，第三波內閣名單以外交國防與兩岸事務部會首長為主，相關部會的次長、副主委也大致徵詢完畢，將在30日正式對外宣布，新的內閣團隊即將上工，他期許自己以及所有的閣員，要做人民的公僕，「而公僕的天職就是傾聽民意、為人民做事，我相信，台灣一定會越來越好！」

▲陳建仁。（圖／ETtoday資料照）

《東森新媒體ETtoday》整理出目前已經確認的各部會首長名單，包含3大特點，分別為新增9位首長、有4位女性閣員、29人留任，詳細如下：

● 新增9位首長（橘色粗體字為本次新增的女性閣員）

內政部長林右昌（前基隆市長）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）

政務委員李永得（原文化部長）

文化部長史哲（原高雄市副市長）

國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）

財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

海委會主委管碧玲（原民進黨立委）

原能會主委張靜文（原原能會副主委）

● 留任29人

祕書長李孟諺

副祕書長何佩珊

政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達

政委兼工程會主委吳澤成

政委兼國科會主委吳政忠

政委兼國發會主委龔明鑫

外交部長吳釗燮

國防部長邱國正

教育部長潘文忠

法務部長蔡清祥

經濟部長王美花

交通部長王國材

勞動部長許銘春

數發部長唐鳳

衛福部長薛瑞元

環保署長張子敬

農委會主委陳吉仲

陸委會主委邱太三

金管會主委黃天牧

退輔會主委馮世寬

客委會主委楊長鎮

原民會主委夷將‧拔路兒

主計長朱澤民

人事長蘇俊榮

美國事務委員會主委楊珍妮

▼新內閣名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）