　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌今上午率內閣總辭　新內閣名單3大特點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌今日（30日）上午9時30分將率領行政團隊總辭，並於下午2時由行政院祕書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥在公務人力發展學院福華國際文教會館召開記者會，公布新內閣名單。目前已知準閣揆陳建仁的新內閣一共新增9位首長，其中包含4名女性閣員，29人留任。

▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌今日將率內閣總辭。（資料照／記者湯興漢攝）

總統蔡英文在大年初六（27日）召開記者會，宣布由前副統陳建仁組閣。陳建仁利用農曆春節假期，密集約詢新內閣人員，昨日（29日）公布第3波內閣名單，「國安三劍客」外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三皆留任，而先前傳聞可能回台的駐美代表蕭美琴也確定續任。

陳建仁表示，第三波內閣名單以外交國防與兩岸事務部會首長為主，相關部會的次長、副主委也大致徵詢完畢，將在30日正式對外宣布，新的內閣團隊即將上工，他期許自己以及所有的閣員，要做人民的公僕，「而公僕的天職就是傾聽民意、為人民做事，我相信，台灣一定會越來越好！」

▲▼總統府記者茶敘-副總統陳建仁。（圖／資料照）

▲陳建仁。（圖／ETtoday資料照）

《東森新媒體ETtoday》整理出目前已經確認的各部會首長名單，包含3大特點，分別為新增9位首長、有4位女性閣員、29人留任，詳細如下：

● 新增9位首長（橘色粗體字為本次新增的女性閣員）

內政部長林右昌（前基隆市長）
行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）
政務委員李永得（原文化部長）
文化部長史哲（原高雄市副市長）
國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）
財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）
僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）
海委會主委管碧玲（原民進黨立委）
原能會主委張靜文（原原能會副主委）

● 留任29人

祕書長李孟諺
副祕書長何佩珊
政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達
政委兼工程會主委吳澤成
政委兼國科會主委吳政忠
政委兼國發會主委龔明鑫
外交部長吳釗燮
國防部長邱國正
教育部長潘文忠
法務部長蔡清祥
經濟部長王美花
交通部長王國材
勞動部長許銘春
數發部長唐鳳
衛福部長薛瑞元
環保署長張子敬
農委會主委陳吉仲
陸委會主委邱太三
金管會主委黃天牧
退輔會主委馮世寬
客委會主委楊長鎮
原民會主委夷將‧拔路兒
主計長朱澤民
人事長蘇俊榮
美國事務委員會主委楊珍妮

▼新內閣名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

▲▼陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

▲▼陳內閣閣員名單。（圖／ETtoday記者詹宜庭製作）

ET快訊
人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」　7天後掀蓋看！結果驚呆萬人
「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥
紫南宮前私人土地「免費停車」　他停完見8字公告氣炸：感覺被欺
開工日清晨5.3℃　22縣市低溫特報！一圖看走勢「2區周四變
美國2年後恐「為台灣開戰中國」　眾議員：可能性很高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌今上午率內閣總辭　新內閣名單3大特點一次看

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

美景一覽無遺！　台北市新增4處「觀光4K即時影像」

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

2022經典政治10大金句　哪句你最印象深刻？

「新內閣完整名單」一次看　9新首長、29人留任、增4女閣員

民選總統至今6閣揆春節前後走人　賴清德曾讚他「最有能力」

幻象飛官吳邦彥赴北約受訓　曝：學員知道台灣是維繫全球經濟的關鍵

蘇貞昌30日早上率內閣總辭　新揆陳建仁團隊下午正式亮相

陳建仁公布第3波內閣人事　「國安三劍客」吳釗燮、邱國正、邱太三留任

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

高雄女投資失利狠殺室友　 女兒被叫醒才知母已遇害

蘇貞昌今上午率內閣總辭　新內閣名單3大特點一次看

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

美景一覽無遺！　台北市新增4處「觀光4K即時影像」

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

2022經典政治10大金句　哪句你最印象深刻？

「新內閣完整名單」一次看　9新首長、29人留任、增4女閣員

民選總統至今6閣揆春節前後走人　賴清德曾讚他「最有能力」

幻象飛官吳邦彥赴北約受訓　曝：學員知道台灣是維繫全球經濟的關鍵

蘇貞昌30日早上率內閣總辭　新揆陳建仁團隊下午正式亮相

陳建仁公布第3波內閣人事　「國安三劍客」吳釗燮、邱國正、邱太三留任

舞廳小姐遭分屍奇案！北台灣各地驚見屍塊　靈異事件助破案

「偶像劇奶奶專業戶」被檢查出肺腺癌！8年後近況曝：我什麼都不會

新竹望族「靠1招」誘騙幼幼台哥哥　半年拐掏7千萬　

開工不憂鬱！星巴克限時買1送1　手搖飲比賽茶每杯折10元

馬士基開始進行品牌整合　全球首家貨櫃船公司美商海陸將被消失

唐綺陽運勢／處女「情場誘惑多」魔羯別當中央空調！獅子財運有收穫

職場如戰場！「4星座」易捲入辦公室宮鬥劇　金牛小心選錯邊

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

溫泉控必收！烏來「療癒系」湯屋　絕美綠意窗景無敵

「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

蘇貞昌今率內閣總辭　新內閣名單曝光

2022經典政治10大金句　哪句你最印象深刻？

徐巧芯揭側翼翻車　台灣燈會副燈由交通部負責

美景一覽無遺！　台北市新增4處「觀光4K即時影像」

梁文傑入閣原因曝　蔡英文看中論述能力、培養下階段兩岸人才

民選總統至今6閣揆春節前後走人　賴清德曾讚他「最有能力」

不只金酒！　陸宣布解禁「63家台灣食品」輸入

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

2022政壇共少了幾位碩博士？　「這人」損失最大

陳建仁公布第3波內閣人事　「國安三劍客」吳釗燮、邱國正、邱太三留任

蘇明率內閣總辭　陳建仁團隊下午亮相

更多熱門

相關新聞

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

準行政院長陳建仁近日完成內閣徵詢作業，內閣人事也大致底定，行政院秘書長李孟諺30日將正式對外宣布。在此之前，《ETtoday新聞雲》整理已拍板的完整部會首長名單，且彙整這次改組的3大特點，包括：「新增9位首長」、「29人留任」，以及「新增4位女閣員」等。

蘇明率內閣總辭　陳建仁團隊下午亮相

蘇明率內閣總辭　陳建仁團隊下午亮相

陳建仁公布第3波內閣人事　「國安三劍客」吳釗燮、邱國正、邱太三留任

陳建仁公布第3波內閣人事　「國安三劍客」吳釗燮、邱國正、邱太三留任

派系鬥爭布局？　介文汲盤點新閣員：百分之百蔡英文內閣

派系鬥爭布局？　介文汲盤點新閣員：百分之百蔡英文內閣

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

關鍵字：

蘇貞昌行政院陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

電梯大樓住幾樓最優？

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

林秀琴病倒住院！包棉被「呆坐輪椅」

大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

大樂透3.3億送出了　台東一注獨得

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面