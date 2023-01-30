今內閣總辭！　他曝「蘇貞昌創2紀錄」

▲總統蔡英文宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒閣揆一職。資深媒體人黃揚明表示，蘇貞昌任內創下2項紀錄，包括總統民選後任期最長的行政院長及行憲後卸任時最年長的行政院長，而即將接任的陳建仁則也有2項紀錄。

回顧總統蔡英文執政以來，蘇貞昌於2019年1月14日上任，長達4年的院長任期，如今正式劃下句點。行政院30日上午9時30分召開臨時院會，由蘇貞昌率行政團隊總辭；下午2點整，則由政院秘書長李孟諺、新任發言人陳宗彥召開記者會，正式對外公布新任內閣團隊名單。

黃揚明指出，蘇貞昌的任期從2019年開始一直到2023年1月30日，已是總統民選後任期最長的行政院長；另外，蘇貞昌卸任時75歲又187天，也打破前行政院長俞國華的75歲又142天，成為行憲後卸任時最年長的行政院長。

至於陳建仁，黃揚明說，他除了是民選副總統卸任後接任閣揆首例，以及首位具中研院院士身份的行政院長外，還打破2項紀錄，首先，總統民選後上任時最年長的行政院長，為71歲7個月又24天，同時他也是首位曾任衛生署長的行政院長。

《東森新媒體ETtoday》整理出目前已經確認的各部會首長名單，包含3大特點，分別為新增9位首長、有4位女性閣員、29人留任，詳細如下：

● 新增9位首長（橘色粗體字為本次新增的女性閣員）

內政部長林右昌（前基隆市長）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）

政務委員李永得（原文化部長）

文化部長史哲（原高雄市副市長）

國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）

財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

海委會主委管碧玲（原民進黨立委）

原能會主委張靜文（原原能會副主委）

● 留任29人

祕書長李孟諺

副祕書長何佩珊

政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達

政委兼工程會主委吳澤成

政委兼國科會主委吳政忠

政委兼國發會主委龔明鑫

外交部長吳釗燮

國防部長邱國正

教育部長潘文忠

法務部長蔡清祥

經濟部長王美花

交通部長王國材

勞動部長許銘春

數發部長唐鳳

衛福部長薛瑞元

環保署長張子敬

農委會主委陳吉仲

陸委會主委邱太三

金管會主委黃天牧

退輔會主委馮世寬

客委會主委楊長鎮

原民會主委夷將‧拔路兒

主計長朱澤民

人事長蘇俊榮

美國事務委員會主委楊珍妮