陳建仁被控抄襲、犯誡　她看不下去幫回擊狠嗆：毫無下限

▲前副總統陳建仁即將接任行政院長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌30日將率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒，31日正式交接。不過，陳建仁確定出任行政院長消息一出，引來部分人士批評，讓台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直言，陳建仁幾乎沒缺點，卻被抹黑、潑糞，而做出攻擊的人他們都不是不懂，只是覺得這樣毫無下限的攻擊台灣人，剛好而已。

吳欣岱指出，陳建仁在學術上的成就可以說是全國數一數二，國民黨立委賴士葆卻找到他2006年擔任共同作者的論文，在審查期間有一個段落被reviewer建議修改，修改後審查方也接受、順利刊登，把它定義為「抄襲」，但這種發表期刊本來就常發生的事情，而這篇文章後來還是順利在IF 6.9分的期刊Cancer刊登並且被引用高達45次。

吳欣岱表示，賴士葆自己也有博士學位，他都懂，所以才會這樣模糊焦點，因為知道他們的支持者看不懂。

至於陳建仁挨轟犯誡，吳欣岱說，陳是虔誠的天主教徒，同樣有天主教背景的李艷秋拿出「主告訴我要幫鄭運鵬」這句話去批評，但事實上，這是陳建仁在掃街的時候說的，原句是「天主說，我一定要幫助能為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人。」

吳欣岱說明，自己就是天主教徒，非常清楚教友們講話的方式。如果陳建仁真的要用天主的名義去動員，到網路上查絕對不會只有徐巧芯和李艷秋的新聞。特定人士想要讓一個人社會死亡，把他嘴巴說出來的每句話無限上綱、扭曲本意、敲鑼打鼓到讓大街小巷都知道早已不是首例，最可惡的是，民意代表懂的如何用政治手段抹黑、用現有權力施壓；有宗教背景的媒體人學會如何用媒體攻擊、用情緒渲染，他們都不是不懂，只是覺得這樣毫無下限的攻擊台灣人，「把好的打成欺世盜名」、「沒有壞的無中生有」，剛好而已。