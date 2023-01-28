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比笑死、嗯嗯還氣！「什麼訊息最敷衍」一票喊1舉動：最爛就那些人

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲哪種訊息會讓人覺得被敷衍了？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然有時單看文字感受不到對方情緒，但總有某些字眼讓人覺得被敷衍了。日前就有網友好奇拋問，大家覺得哪種訊息內容會讓人覺得沒被認真回覆？貼文曝光後，也引發底下網友熱議，其中「1舉動」更被點名。

每個人回訊息的習慣不同，雖然通訊軟體很方便，但也可能造成一些誤會或紛爭。近日就有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文拋問，跟別人聊天時，除了「笑死」以外，對方回什麼內容會讓人覺得被敷衍？

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貼文一出，先有一票網友為「笑死」2字平反，「我覺得笑死是真的笑死啊，哪裡敷衍了？真心笑死不行嗎」、「回笑死是真的覺得好笑」、「啊就真的很好笑咩」、「我也常常真心覺得笑死，是真的很好笑啊」、「我會回笑死，也是真的覺得好笑，怎麼就變成敷衍了」、「『哈哈』比笑死更敷衍吧，我就真的笑死也不能」。

也有網友回覆覺得被敷衍的內容，「喔」、「是喔」、「真假」、「嗯哼」、「嗯，除了敷衍，個人認為很沒禮貌」、「讚喔」、「我先去洗澡」、「敷衍倒還好，『= =』這個我火氣會上來」、「嗯嗯，喔喔，呵呵」、「『呵呵』看到有無名火上來」。不過，就有網友直呼，「慘了！都是我會回的，但我沒別的意思」。

值得一提的是，除了訊息的內容之外，也有些網友無法忍受被已讀，「已讀不回才是極致敷衍吧」、「我覺得只要有回都還好，最爛的就是那些已讀不回的人，真想標記幾個出來」、「已讀不回」、「嗯或已讀不回」、「已讀不回比回任何字都敷衍」。

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