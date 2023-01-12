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LINE狂跳訊息「1功能」超火大！一票上班族吼：臉書也超煩

▲▼滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO回到家，狂被主管或同事「@ALL」標註。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不論是工作或家庭，台人都習慣用LINE交談。不過一名女網友怒轟，上班時狂跳群組訊息，就怕漏讀會被罵，怎料下班後又被「@ALL」標註，氣得她大罵「我下班就是不想看的工作的消息啊。」文章曝光後，網友也翻白眼回應，「臉書社團標記@每個人，那個也很煩！」

一名女網友在Dcard抱怨，LINE工作群組已有海量的訊息，如果不讀就會被主管罵，好不容易下班有自己的私人時間，殊不知LINE的新功能「@ALL」讓她超抓狂，「整個強制你要看訊息啊...到底要有@ALL幹嘛？我下班就是不想看到工作的消息啊。」

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對此，原PO好奇搜尋關閉「@ALL」的方法，「氣死我...這個關掉就沒有了（應該吧）？」

文章曝光後，一票苦主也直呼很困擾，「真的也是超討厭，改成這樣真的好煩」、「臉書社團標記@每個人，那個也很煩 」、「 FB這個比較討厭」、「臉書社團也超煩」、「有些人就喜歡刷存在感啊，深怕別人沒看到」。

可惜的是，目前並沒有辦法把「@ALL」的功能關閉，但用戶可透過LINE電腦版「2步驟」來降低被打擾，如下：

步驟1：關閉「有人標註我時提醒」

設定→提醒→「提醒規則」第2項的「有人標註我時提醒」關閉即可。

步驟2：設定「關鍵字提醒」

由於關閉「有人標註我時提醒」後，可能會遺漏重要訊息，用戶可以額外設定「關鍵字提醒」，當未讀訊息包含這些關鍵字，就會顯示「藍色字」來提醒用戶。

設定→聊天→「關鍵字提醒」，最多可設定20組關鍵字。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE官方blog）

▲電腦版操作步驟。（圖／翻攝自LINE）

由於電腦版不會連動手機，且手機版只能單純關閉「標註提醒」的功能，步驟如下：

設定→一般→提醒→「標註提醒」關閉即可。

▼手機版操作方法。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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