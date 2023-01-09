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台南行春旺兔順利　2023年台南市春節期間交通疏導訊息

▲台南市長黃偉哲主持「台南行春旺兔順利」台南市春節交通疏運宣導會，呼籲市民及遊客能多多利用大眾運輸工具，並參照接駁公車規劃行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持「台南行春旺兔順利」台南市春節交通疏運宣導會，呼籲市民及遊客能多多利用大眾運輸工具，並參照接駁公車規劃行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因10天春節連續假期，台南市政府於連假前已邀集各相關單位針對台南市各大景點，研擬交通疏運計畫，希望在防疫的同時，也為到訪台南的朋友準備好相關疏運訊息，9日由市長黃偉哲主持「台南行春旺兔順利」台南市春節交通疏運宣導會，呼籲市民及遊客能多多利用大眾運輸工具，並參照接駁公車規劃行程。

為因應春節連假期間可能湧入大量觀光人潮，市長黃偉哲表示，已責請交通局擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通情形，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

市長黃偉哲建議，市民及遊客可多多利用大台南公車；春節連假期間小黃公車照常行駛，而大台南公車則依假日班表行駛，僅1月21日（除夕）19時之後班次取消，但服務高鐵台南站及嘉義站的6條路線則仍正常營運。春節及假日期間，持市民卡可免費搭乘市區公車0~99、901、902路(33、61及高鐵快捷公車除外)，持電子票證搭乘「33、61、88、99、山博行線」享半價優惠（88、99若用市民卡則屬前述免費），雙層巴士優惠價24小時票150元(台南市民持市民卡99元)、48小時票250元，其餘幹支線公車、小黃公車及高鐵快捷公車依里程計費(維持基本里程免費及轉乘優惠)，歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

市長黃偉哲指出，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期10天，為使民眾可以在台南地區悠閒的旅遊，交通局特印製「112年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可以在國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、台江國家公園管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取台南市各景點春節期間的交通疏導及管制訊息。

交通局長王銘德指出，為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自初一至初八每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)298-8944。春節期間，交通服務不中斷，持市民卡或電子票證搭乘本市公車也有優惠票價，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年。

交通局表示，每年遊客最喜愛到訪的安平地區，因區內停車場有限，自北側來的遊客朋友建議行駛四草大道至王城路或同平路周邊停車場，東側及南側來的遊客朋友請利用永華路及健康路至安億路停車場或周邊停車場，轉搭區內免費接駁車往安平周邊景點，避免於安平觀光區內尋找車位不便及減少車流壅塞情形。

▲台南市長黃偉哲主持「台南行春旺兔順利」台南市春節交通疏運宣導會，呼籲市民及遊客能多多利用大眾運輸工具，並參照接駁公車規劃行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關春節期間停車收費方式，人工與智慧柱開單之停車格位於2023年1月21日（除夕）至1月24日（初三）暫停收費，設有自動化管制設備之52處公有路外停車場則維持照常收費。春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。違規拖吊春節期間配合警察單位維持正常運作，並優先移置嚴重影響交通車輛，各拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

台南市2023年春節期間計程車運價，1月19日至1月29日按表計費（春節期間按原價加收50元，會直接由計費表自動計算，請按表付費）。

春節期間大台南公車服務資訊：1月21日（除夕夜），除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線，及高鐵嘉義站黃9、黃16-1、橘9及橘9-1營運至正常結束時間，其餘各路線除夕夜19:00後班次取消。民眾若對「大台南公車」春節期間行駛方式，有任何疑問，可電洽府城客運：(06)221-9177、興南客運（06）263-6637、新營客運（06）632-2513、漢程客運（0800-889-116）詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站（http://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：（06）299-8484（我坐坐巴士巴士）。

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