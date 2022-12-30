男室友傳訊離婚婦「我想O你」！慘遭6煞棍棒齊下打死

▲男子傳訊息給離婚婦人，竟遭打死。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子見到分租套房的林姓婦人剛離婚，竟傳LINE騷擾婦人，還寫下「我想O你」、「往你子宮內O」等噁心字眼，婦人不滿，竟召集親友痛毆吳男，吳男腦部重創，傷重不治。一二審均將婦人與5名親友分別判處10年到4年不等刑期，案經上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，林婦與黃姓前夫原本居住在新北市新店區某社區大樓，前夫將房子分成多間套房出租，分別租給熟識的朋友、親人。其中有一房租給吳姓男子，他是黃姓前夫的朋友，與母親一同居住，吳男因此得知林婦與黃姓前夫離婚。

案發於去年4月間，林婦在工作時突然收到吳男以LINE傳來的訊息，內容寫道「我想O妳林OO只要能O到你我此生無憾我會O到妳喊不要的然後用力的往你子宮裡內O」，林婦不滿，轉告前夫，但前夫不相信。林婦自力救濟，找上胞弟與其他友人，一夥人以林婦可能遭性侵害為由，帶著鐵棍、木棍、鋁棒等武器，深夜聚集到吳男居住的社區外。

林婦出面帶領眾人上樓，眾人一見到熟睡中的吳男，不由分說，棍棒齊下，一陣痛毆，吳男被打到渾身是血，倒臥地上。最後林婦打電話報警，謊稱吳男因突然抓狂、不斷用頭撞牆壁而倒地不起、躺臥血泊之中，眾人則趁隙離去。警方到場後，將吳男送醫，吳男最後因外傷性顱骨骨折併硬腦膜下腔出血、蜘蛛膜下腔出血、肺挫傷等傷害，治療多日後宣告不治。全案經檢警單位調查後，查出林婦等6人涉案，依照殺人罪嫌提起公訴；另外2名參與的少年則送少年法院處理。

法院審理後，改認定眾人犯下「傷害致人於死罪」，考量眾人僅因被害人傳訊息，就情緒激動地將他打傷、打死，惡性重大，一二審法院均將主謀林婦判刑7年4月，召集眾人的林婦胞弟則是重判10年。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。