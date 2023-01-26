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全台唯一自給自足掌中劇團！明興閣戲偶、服裝、編劇演出全包

記者林育綾／屏東報導

屏東潮州的蘇家班「明興閣」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團，從幕前到幕後所見的一切，包括戲偶的雕刻製作、彩繪、服裝、道具、劇本、操偶演出、燈光、音樂和音響，全是蘇家大小共同投入，目前已傳承三代，成為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／台灣好基金會提供）

▲屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／台灣好基金會提供）

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「明興閣」自1957年創立至今已經65年，所到之處都大受好評，粉絲對他們「又愛又恨」，因為「不看睡不著，看了明天又起不來。」早年甚至有戲迷追著他們四處巡演，可說是最早的追「興」。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／記者林育綾攝）

▲「明興閣掌中劇團」創始人蘇明順被稱為「阿明師」。（圖／記者林育綾攝）

創始人蘇明順被稱為「阿明師」，從小學習布袋戲，18歲時成團；而弟弟蘇明雄是後場樂師，也是南台灣重要的戲偶雕刻師。雖然明興閣在國內戲班不算老，卻是罕見從台前到幕後、包括戲偶製作、服裝道具等「一手全包」的團隊。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／記者林育綾攝）

▲▼包括戲偶的雕刻製作、彩繪、服裝道具等都是一手包辦。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／記者林育綾攝）

目前團長蘇俊榮是第二代，他分享媽媽負責服裝，除了縫紉還有刺繡等，都是手工藝術，此工藝也傳承給哥哥。而台灣不少戲班的戲偶、服裝或道具，很多也出自於蘇家明興閣之手。從民國50年用一隻手操作的傳統布袋戲偶，到後來必須用兩隻手操作的「電視偶」，他們都細心雕琢。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼台灣不少戲班的戲偶、服裝或道具，很多也出自於蘇家明興閣之手。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／台灣好基金會提供）

台灣的掌中劇十分先進，演出技巧上也相當優秀，蘇家班的操偶師甚至能一人分飾20、30個角色。蘇俊榮透露，目前中國大陸的表演方式，還停留在台灣約50年代左右。

如今明興閣掌中劇團不只是製作及演出，也投入推廣布袋戲，分享關於操偶、舞台概念等；像是操偶時五指必須靈活，也有特定的訣竅，讓大小朋友在寓教於樂的情況下，認識生、旦、淨、末、丑，還有戲台生活的魅力。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／記者林育綾攝）

▲▼明興閣掌中劇團不只是製作及演出，也投入推廣及教學布袋戲，讓更多人欣賞傳統藝術。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／記者林育綾攝）

後來他們到不同學校跟小朋友分享布袋戲時，看到有原住民孩子用母語演戲，想到掌中劇也能融入各種語言，呈現多元在地文化。蘇俊榮他特地將一個排灣族公主的真人真事改編成《內社媽》劇本，不但特地製作穿著排灣族服飾、妝容的戲偶，還特別邀請排灣族歌手演出女主角口白，反應十分熱烈。

他們提到，四處推廣跟小朋友分享布袋戲、教他們操偶，不是為了要讓下一代非要投入這行業，而是讓更多人知道傳統藝術文化的可貴，也更能珍惜和欣賞。

▲▼屏東潮州的蘇家班「明興閣掌中劇團」，可說是全台唯一自給自足的掌中劇團。（圖／台灣好基金會提供）

▲掌中劇也融入各種語言，特地將一個排灣族公主的真人真事改編成《內社媽》故事。（圖／台灣好基金會提供

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