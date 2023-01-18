春節連假交通疏導措施出爐　如何避開車潮到墾丁...看這裡

▲潮州春節假日市集。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連從1月20日起至1月29日共10天，為紓解台1線路段車潮，潮州警分局除規劃警力加強疏導外，並宣導用路人改走替代道路，以提供大家順暢的行車路線，縮短旅途時間，各項交通管制及替代道路規劃，提供用路人參考，確保快樂出遊、平安回家。

南下替代道路：(一) 下南州交流道至台1線不右轉，直行往打鐵村方向行駛187 乙 線東興路至189線右轉往新埤，續行即可接185線沿山公路往枋寮、恆春與台東(可避免行經台1線易壅塞之南州、新埤路段)。

(二) (推薦最佳路線)下崁頂交流道可行駛至屏68線後左轉，直行至屏114線走興 美路、189線右轉往新埤，續行即可接185線沿山公路往枋 寮、恆春與台東。

北上替代道路：如經台1線新埤大橋後發現有車多、車速緩慢情形，建議可提前於台1線新民路口(全家便利超商)取右路行駛189線，直行接屏114線、68線後，即可上國道3號崁頂交流道繼續北上(亦可接台88線快速道路北上)。

另「潮州春節假日市集」將於1月21日（除夕）至1月26日（初五）舉辦6天活動，建議外縣市民眾可搭乘台鐵至潮州車站後步行至200公尺至中山路即可到達市集，開車前往活動會場的民眾，可將車輛停於P1-P5專屬停車場或周邊臨時停車場，屆時請依現場交管人員導引或員警指揮。

警方呼籲，春節連假期間，外出人、車眾多，駕駛人確實遵守交通規則，出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線，快樂出遊、平安回家。