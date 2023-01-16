69歲嬤獨養2就讀國中孫　寒冬徒手洗衣物…潮州警伸援手

▲潮州警分局中山路派出所警員警李育瑋等員警轉介潮州鎮文衡殿管理委員會送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮69歲蕭姓婦人，獨自照顧兩名就讀國中的孫子，在寒冷的天氣，還要徒手洗滌衣物，相當辛苦，潮州警分局員警獲悉，媒介潮州鎮文衡殿管理委員會提供協助，發放現金及生活物質，讓她在農曆春感受到社會的溫暖。

潮州警分局中山路派出所警員警李育瑋，日前於轄區執行勤區查察勤務，發現居住於潮州鎮新生里的鄞蕭姓婦人，因丈夫已去逝，現獨自照顧2個就讀國中的孫子，而兒子要長期待在工廠上班，收入有限，家中經濟拮据。

在這段寒流來襲期間，雖然溫度很低，仍然要徒手洗滌衣物，扛起隔代教養之責，僅依靠老人中低收入社會補助為生活費，生活困頓，李員立即轉介潮州鎮文衡殿管理委員會提供協助。

經由潮州鎮文衡殿管理委員會審核該警分局轉介4件急難救助申請個案後，文衡殿管理委員會提供每人春節慰問金及生活物資援助，並會同中山路及光華所2位所長到場發放慰問金及物資，同時叮嚀在低溫氣候下注意身體保暖及生活起居安全，讓受助人倍感溫馨，對警方及文衡殿管理委員會溫暖之善舉深深感謝。

潮州分局長簡彥匡表示，春節將至，社會上尚有許多弱勢家庭需協助，警勤區警員積極推動警察服務工作，主動關懷社區、深耕警民互信，積極訪查發掘弱勢家庭及脆弱家庭給予協助關懷及通報，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，結合轄內「文衡殿」關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐慰問金及物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，足為同仁表率。