15元買2顆茶葉蛋還要找錢！超商店員傻眼　警曝背後心酸真相

▲潮州警分局光華派出所警員劉鈺齊及警員林原葵助洪婦順利回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「你還沒找我錢？」一名婦人在超商拿買2顆茶葉蛋當晚餐，只給15元還要店員找她錢，店員一時傻眼只好報警處理，屏東縣潮州警分局員警到場了解，發現她語無倫次，疑似失智，深入調查，才發現她家住屏東市，騎單車外出未歸，已被家人通報失蹤人口，趕緊連絡家人將她帶回，

潮州警分局光華派出所警員劉鈺齊及警員林原葵於日前深夜巡邏勤務時，接獲超商報案，指店內有一名婦人購買茶葉蛋當晚餐，只給了15元還要店員找錢，店員與其溝通時發現其語無倫次，察覺有異，故報警處理。

兩人趕往了解，與其對話過程，感覺婦人疑似有失智、精神狀況不佳的情形，查出其身分是住在屏東市的68歲婦人，因騎腳踏車外出未歸，已被兒子為通報為失蹤人口，請求警方協尋，警方緊急連絡其子，讓她順利返家。

潮州分局長簡彥匡表示，農曆春節將近，家中如有年事已大長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向屏東縣政府社會處申請愛心手環、緊急連絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身份並聯繫家屬，避免危險發生。