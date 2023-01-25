車水馬龍照躺平做日光浴　彰化「浪浪天堂」藏隱憂

▲彰化流浪狗集體躺圓環做日光浴，看似萌人卻潛藏危機。（圖／翻攝自黃千宴議員臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

位於彰化市台19線中華路與和平路交叉路口的圓環公共意象，近日再度登上網路熱搜，民眾發現有10多隻狗在草坪上曬太陽做日光浴。由於該圓環為往來交通的要道，經常車水馬龍，狗群們躺平，看似是一片平靜的氣氛，卻潛藏著危機，原來是最近有愛狗人士開始在此處餵食狗狗導致。

▲彰化流浪狗集體在圓環休息、走動，對交通有極大威脅。（圖／翻攝自彰化市公所臉書）

此處圓環曾矗立一座長達13年的「蓮花燈塔」，曾被彰化市人譏為最醜的圓環公共意象，公所趕在2022年1月農曆年前開拆，鋪上綠草地周邊的6個半圓形的抿石子，又被網友笑稱「沒想到走了蓮花寶塔、卻再來一座墳墓」，公所又將舊有的突出物打掉成為現在的樣貌。

▲清潔隊員在圓環草皮清掃狗大便及便當盒。（圖／翻攝自彰化市公所臉書）

10多隻流浪犬直接躺在綠草地上做日光浴，慵懶又舒服的模樣，讓網友直指是「寵物公園」超級溫馨，但縣議員黃千宴卻擔憂背後所帶來的衛生及安全問題。

▲彰化流浪狗集體躺圓環做日光浴。（圖／翻攝自黃千宴議員所臉書）

公所指出，這片人工草皮已設置好快要一年，最近突然成為狗界熱點，好幾隻可愛的狗狗，就這麼大辣辣走過車道，躺在草皮上曬太陽，主要是因為有民眾開始在此處餵食狗狗，也貼上標語呼籲，「為了浪浪好，請不要在此處餵食牠們」、「不只會造成環境髒亂，也嚴重影響到了交通及狗狗的安全」。

公所強調，動防所在浪浪沒有攻擊性的情況下，他們也沒辦法任意捕捉，目前圓環已由清潔隊員清理乾淨，也要請各界幫忙，注意是否有民眾再私自到圓環餵食浪浪，千萬不要讓自己的愛心，害了浪浪跟大家的行車安全。