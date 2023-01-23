快訊／29歲警被撞死移靈回家了　同事列隊敬禮淚喊：一路好走

記者許宥孺、白珈陽／彰化報導

彰化警分局29歲員警高偉倫，今(23日)早上值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的吳男從後方追撞，導致高員重傷，送醫後不治身亡。下午1點多，高員的大體在父母陪同下移靈運回高雄，途經高員任職的快官派出所，同仁也列隊敬禮替高員送行，齊喊：「高偉倫，一路好走」，有同仁忍不住落淚，畫面相當哀戚。

▲29歲員警高偉倫遭毒駕男撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，高員早上值勤完騎車回家，上午8點12分行經彰興路、聖安路口等紅燈時，遭37歲的吳男開車從後方高速撞飛十多公尺，送醫後不治身亡。而吳男也因重擊力道過大拋飛車外，受重傷送醫。

據了解，高員下班後要騎車回到住處，準備收拾行李回高雄與父母團員，沒想到下班就遇到憾事，原本一家人要開心團聚，天倫夢卻被毒蟲給撞碎。高員的父母接到噩耗後，已趕緊從高雄趕赴彰基醫院認屍，母親忍不住悲痛掩面痛哭，需旁人攙扶。媒體問是否希望重判肇事者，媽媽痛哭無法言語，畫面讓人相當心疼。

▲▼高員移靈回老家，同事列隊敬禮喊：一路好走。（圖／民眾提供）

目前高員的呼吸器尚未卸除，下午1點30分，由警方前導車協助移靈，從彰基醫院陪同高員父母將大體運回高雄老家，途經所任職的快官派出所，同事們站在派出所前一起送行，高喊：「敬禮！高偉倫，一路好走！」有同事忍不住落下淚來，場面相當哀傷。

同時，高員的姊姊也回到快官派出所，收拾弟弟的個人物品，媽媽悲痛表示，兒子很孝順，放假都會回家，今天早上本來要回家。

▲高員的姐姐替弟弟收拾個人物品。（圖／民眾提供）

彰化縣警察局張國雄局長表示，將成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後事、爭取高員最高撫卹。對於肇事者將從嚴追究責任，絕不寬待。

警方調查，37歲吳男有多項毒品酒駕前科，追撞高員機車後自己也噴飛車外，身體有多處擦傷，頭部受到撞擊，目前正在醫院救治，酒測值為0。警方在肇事車輛內及吳嫌身上查扣毒品數包，初步檢驗為二級毒品反應，除依照公共危險罪及殺人罪移送法辦外，將擴大追查毒品來源。

▲高員的母親表示，兒子非常孝順。（圖／民眾提供）