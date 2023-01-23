毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊「拍謝」：怎麼辦

▲吳男撞死員警，吳男母親頻說不知道怎麼辦，語帶哽咽地說「拍謝」（圖／民眾提供）

記者白珈陽、劉人豪／彰化報導

彰化警分局29歲高姓員警，今(23日)早上值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的吳男從後方追撞，高員送醫後不治身亡，而吳男重傷救治中。吳男母親表示，不知道兒子有吸毒「我很錯愕」，對憾事感到難過，不知道怎麼辦，語帶哽咽地說「拍謝」。

吳男母親表示，她是單親媽媽，兒子很少回家，雖除夕有回來圍爐，但這兩天又不知道跑哪去，也不知道兒子有吸毒「我很錯愕」。

吳男與妻子育有一子，不過妻子之前因毒品被捕，目前正在坐牢，所以是吳男母親獨自照顧孫子，吳男母親對今晨憾事感到相當難過，頻說真的不知道怎麼辦，兒子沒回來所以不知道發生什麼事情，還有孩子要顧，生活費相當吃緊，語帶哽咽地說「拍謝」。

▲吳姓男子有多項毒品駕駛前科，今日上午高速衝撞停紅燈的高姓員警 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起事故發生在今天早上8點多，高員值勤完騎車回家，行經彰興路、聖安路口等紅燈時，遭吳男開車從後方高速撞飛十多公尺，送醫後不治身亡。有多項毒品酒駕的37歲吳男，也因重擊力道過大拋飛車外，頭部受傷、四肢擦挫傷，送醫後意識不清，還未接受警方偵訊。