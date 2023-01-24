29歲警遭毒蟲撞死　法務部下令嚴辦重懲：不讓家屬再流下悲痛眼淚

記者邱晟軒／綜合報導

彰化警分局29歲高姓員警，大年初二（23日）一早值勤完騎車回家路上，疑遭毒駕的吳男從後方追撞，最後導致高員送醫後不治身亡。對此，法務部今（24日）痛心發表聲明強調，將對肇事者嚴辦重懲，絕不讓家屬再度流下悲痛的眼淚。

對於高姓員警辛苦值勤後返家途中卻遭毒駕追撞身亡一事，法務部今天發表聲明表示，鑑於毒駕、酒駕行為，都像是馬路上的不定時炸彈，往往造成重大交通事故或致無辜民眾傷亡，而導致家庭破碎及被害人與其家屬一輩子無法抹去的傷痛。

▲彰化警被撞，送醫畫面曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

法務部表示，過去主張嚴懲酒駕，經立法院審議後最重改處無期徒刑，仍彰顯了政府對於酒駕零容忍之一貫立場，而繼酒駕修法加重並經立法通過施行後，去年（2022年）更針對毒駕行為提出修法，採取全面處罰毒駕犯行之法律規範，以更明確標準讓第一線執法同仁據以嚴正執法。其中包括，若遇到無法檢驗判定陽性惟仍有其他情事足認有吸毒已致不能安全駕駛時，也應論以毒駕罪責，不容有一絲一毫的僥倖。法務部強調，盼立法院在新會期能儘速完成相關立法，以全面遏阻毒駕惡行。

最後，法務部強調，春節應該是家家戶戶團圓的日子，卻仍有酒駕和毒駕肇事致人死傷之憾事發生。法務部除了譴責這些肇事者自私自利、害人害己的行徑外，也呼籲即使修法，也不能減少發生憾事而對被害人家屬、親友所造成難以承受的傷痛，因此千萬不要吸毒，更不要毒駕，酒後也絕不開車，大家互相提醒、彼此規勸，執法機關對於毒駕、酒駕更是絕對嚴辦重懲，全民一起努力，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚！