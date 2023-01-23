枉死警搶救半小時難回天！頭部「裂開逾10cm」　心痛送醫畫面曝

記者唐詠絮、白珈陽、劉人豪／彰化報導

彰化警分局29歲高姓員警，今(23日)早上值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的吳男從後方追撞，高員送醫後不治身亡，彰化基督教醫院李育賢醫師指出，高員傷勢最重的頭部，傷口加起來超過10公分，身上多處骨折，詳細死因仍要法醫相驗。

▲彰化警被撞後送醫搶救，經過半小時仍無力回天。（圖／記者唐詠絮攝）

▲高員在現場時就沒有呼吸心跳，上救護車後一路急救進醫院。（圖／記者唐詠絮攝）

高員早上值勤完騎車回家，上午8點多行經彰興路、聖安路口等紅燈時，遭吳男開車從後方高速撞飛十多公尺，送醫後不治身亡。有多項毒品酒駕的37歲吳男，也因重擊力道過大拋飛車外，頭部受傷、四肢擦挫傷，送醫後仍在觀察，還未接受警方偵訊。

▲院方說明高員的傷勢。（圖／記者唐詠絮攝）

李育賢醫師指出，根據119人員轉達，高員在現場時就沒有呼吸心跳，上救護車後一路急救進醫院，院方再急救超過半小時，但是高員依舊沒有反應，所以宣布死亡。

李育賢說明，初步檢查高員臉部多處撕裂傷，加起來應該有超過10公分，四肢跟軀幹也多處擦挫傷，這兩部分傷勢最重，右手也有變形，詳細死因仍要法醫相驗。

▲高員被撞噴飛十多公尺，送醫搶救仍不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）